賴清德台中參拜驚見「山寨川普」凌濤酸踩地雷不自知

總統賴清德(左二)29日南下台中北屯松竹寺參香，民進黨台中市長參選人何欣純(右二)到場陪同。（陳淑娥攝）

總統賴清德29日赴台中松竹寺參香祈福，他在致詞時，發現台下有一位扮演美國總統川普的男子坐著聆聽，笑著說「川普總統也來到現場」、「美國對我們有支持喔」，引得全場哈哈大笑。國民黨桃園市議員凌濤表示，賴清德踩川普地雷不自知，「超尷尬」。

賴清德抵達松竹寺時，代表民進黨參選台中市長選戰的綠委何欣純也現身陪同。他在致詞表示，希望在野黨能通過國防特別預算及中央政府總預算。他講到一半，突然往台下一指說「你看，今天川普總統也來到現場」。原來台下有民眾戴金髮、穿西裝繫紅領帶，扮成美國總統川普的樣子。

「台版川普」被點名後，站起身向後轉，雙臂一攤模仿川普招牌動作與表情，引得全場大笑。賴清德笑喊：「川普總統也來到現場，這樣有支持沒有，這樣美國對台灣有支持沒有，我們給川普總統鼓掌支持！」

凌濤30日在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德因為去年國民黨發布的萊爾校長系列，在社群被網友認為講話就會出包、搞笑的政治人物。大罷免結束後，賴沉寂了一段時間，現在大罷免要角，包括賴清德，沈伯洋及柯建銘又開始「趴趴走」，但遇到抗議或被人酸萊爾校長怎麼辦？當然與同溫層套招，就在台中搞出了川普總統這戲碼。

凌濤認為，這種套好招的戲碼，會讓大家會覺得有點尷尬，況且川普不喜歡被模仿，全世界皆知；明明只是一個模仿，賴清德卻把對方當作川普總統，川普看到會高興嗎？

他指出，美國商務部長要求台灣把半導體40%產能移到美國、台灣開放美國農漁產品及投資美國5000億美元，其中2500億是融資，在這些不合理的條件下，台灣還要給川普拍拍手嗎？更何況還有1.25兆國防預算。他也對賴政府的談判能力，打了一個很大的問號。

