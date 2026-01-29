賴清德台中參香自豪社福做得比川普多 喊話在野黨通過國防及中央總預算

賴清德台中參香，喊話在野黨通過國防特別預算及中央總預算。(記者廖耀東攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統賴清德今天到台中參香祈福，提及他當總統就是秉持觀音「慈航普度」精神，拚經濟照顧人民，更說社會福利已做得比美國川普還多，不輸世界各國；但經濟好若國防不好「被併吞」就可惜，為確保拚經濟的成果，國防一定要好，他喊話在野黨通過國防特別預算及中央總預算，這不是要給民進黨或中央用的，是給全國用的。

賴清德今到台中松竹寺參香強調，觀音慈航普度精神是不分貧富，只要人民有需要就保佑，政府有義務照顧每個人，他當總統也秉持觀音精神照顧每個人，包括拚經濟，去年4月美國宣佈對等關稅以來，產業原本不知如何是好，成功完成台美關稅談判後，美國訂單來了、業者業績增加10%以上。

賴清德說，能拿到這麼好的結果，除是談判團隊用心做好規劃及台灣產業實力太堅強，美國都希望跟台灣產業合作，甚至也因美國政府知道台灣的重要性，所以非常支持台灣；還說，大型產業發展很好，接下來他要照顧中小型和微型企業。

賴清德說，政府拚經濟之餘更致力照顧人民，推出幼兒0到6歲國家養、高中職免學費。私立大學學費補助，又致力減稅等，各式社會福利「已比美國總統川普做得還多」。

他說，經濟好照顧人民外，錢更要拿來加強國防力量，否則經濟好、若國防不好被併吞，就很「嘸菜(可惜)」，為確保拚經濟的成果，他近日提出國防特別預算要來打造「台灣之盾」，萬一有飛彈打來至少有保護傘；更要創造台灣國防工業，國防除對外採購外，更要能自己做，希望中部的精密機械和工具機產業一起來幫忙，相信台灣的產業一定能擔起責任，讓國家更安全、經濟更發展、產業更升級。

賴清德喊話，拜託在野黨通過國防特別預算及中央總預算，這些不是只給民進黨或中央使用，是給全國使用的預算，編預算的精神也是「慈航普度」，讓各縣市、每個人均能受到政府照顧。

賴清德台中參香，民眾熱情包圍喊我愛你。(記者廖耀東攝)

