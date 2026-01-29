賴清德台中參香談國防預算 現場驚見「川普」搶鏡



藍白陣營已在立法院程序委員會中，累計10度擱置為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算案。總統賴清德於29日前往台中北屯松竹寺參香祈福時，再度談及政府推動打造台灣之盾（T-Dome）的政策方向，並呼籲立法院加速完成國防特別預算及中央政府總預算的審查作業，攜手提升國家整體安全。同時，他也提及近期已完成的台美對等關稅談判成果。值得注意的是，現場有一名聆聽演說的支持者，刻意以「美國總統川普」造型現身，金色假髮搭配藍色西裝與橘紅色領帶，胸前別著美國國旗徽章，吸引不少目光。

賴清德致詞時表示，很高興再次來到松竹寺與信眾相聚，此行除向神明致謝，感念水流觀音庇佑地方、讓北屯地區持續發展外，也特別為全體國人祈福。他指出，去年南台灣因丹娜絲颱風遭受嚴重災害，隨後樺加沙颱風又導致花蓮堰塞湖潰堤，釀成重大傷亡。所幸全國有數十萬人次志工投入救災行列，攜帶工具前往花蓮協助重建，讓災區逐步恢復。

談及地方與防疫議題，賴清德提到，台中曾發生非洲豬瘟案例，近期也面臨禽流感疫情，中央政府必定站在第一線，與地方政府攜手因應各項挑戰，協助民眾回歸正常生活。他也向水流觀音祈求庇佑，盼今年台中市及各縣市皆能風調雨順、四時無災，家家戶戶平安順遂。

賴清德進一步指出，觀音佛祖慈航普渡的精神，與民主價值不謀而合，民主社會中，人民才是國家的主人，不論貧富、族群或來台先後，只要認同這片土地，都是國家的主人，政府也有責任照顧每一位人民。他強調，政府首要任務是推動經濟發展，唯有經濟穩健成長，政府才能具備更充足的能力照顧全民。

在國際事務方面，尤其是台美關係，賴清德指出，台灣與美國已完成對等關稅談判，近期他走訪企業時，感受到業界普遍反應正面，對未來營運前景充滿信心。他表示，談判能取得良好成果，一方面來自政府團隊的周延規劃，另一方面也因美國清楚了解台灣的重要性，並表達高度支持，期盼與實力堅強的台灣產業深化合作。

針對國防政策，賴清德再次提及台美共同研議的8年1.25兆元國防特別預算。他表示，政府希望建構台灣之盾，同時也期待產業界共同投入國防工業發展，因此呼籲立法院儘速完成國防特別預算與中央政府總預算的審查，讓國家安全更有保障、經濟持續成長、產業順利升級，使每一位國人都能獲得更完善的照顧。

此外，賴清德演說期間，台下有一名支持者手持手機拍照，並以美國總統川普的造型現身，金黃色假髮、深藍色西裝、橘紅色領帶，胸前別著美國國旗小徽章，成為現場格外吸睛的畫面。（責任編輯：王晨芝）

