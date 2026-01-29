賴清德台中參香談關稅 捕獲「野生川普」喊：美國對台灣很支持

總統賴清德今天上午前往台中參香巧遇「川普」，並喊美國、全世界都會支持台灣。（圖／總統府提供）

總統賴清德今天（29日）前往台中「松竹寺」參香祈福，提到台美關稅談定15％不疊加，賴表示，一方面是談盤團隊用心做好規劃，一方面是台灣產業實力很勇，美國政府知道台灣的重要性，接著賴點名台下打扮成川普的民眾，「今天川普總統也來到現場，這樣他對台灣有沒有支持？」讓台下笑成一團。

總統賴清德今前往台中「松竹寺」參香祈福，由總統府資政沈國榮、民進黨台中市長參選人何欣純、松竹寺主委張文進等人陪同。賴表示，去年丹娜絲颱風造成南台灣重大災情，又有樺加沙颱風則導致花蓮堰塞湖溢堤，台中也出現非洲豬瘟案例，以及目前的禽流感事件等，中央政府必定義不容辭站在第一線，協助地方政府克服各種問題。

談到台美關稅，賴清德說，最近我國與美國完成對等關稅談判，他近日參訪企業時，發現業界都很高興，對未來業績充滿信心。能取得好的談判結果，一方面是政府團隊用心規劃，另方面則是美國政府明白台灣的重要性，也非常支持台灣，希望與實力堅強的台灣產業合作。

接著賴清德點名台下一名打扮成美國總統川普的民眾，並稱「今天川普總統也來到現場，這樣他對台灣有沒有支持？」讓台下民眾笑成一團，該民眾也站出來比出川普招牌手勢「讚」，台上的賴清德也笑著說，大家若支持民主，美國、全世界都會來支持台灣，

有民眾打扮成美國總統川普，坐在台下聆聽賴清德演講。（圖／總統府提供）

賴清德也不忘提到，政府推出各項社會福利政策，包括「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私立大專校院學生每年35000元學雜費補助，並額外補助中低收入戶。社福方面，長照3.0已經開始推動，目前全國共有15000個長照據點、超過10萬名長照服務員，政府共編列1200億預算照顧長輩。

賴清德說，行政院院會日前通過《老年農民福利津貼暫行條例》及《國民年金法》部分條文修正草案，提高老農津貼發放額度至每人每月1萬元，以及國民年金給付上調為每月5000元。另外，軍公教加薪、調升基本薪資、減稅政策等，都顯示台灣的社會福利已經不輸世界各國。

賴清德強調，台灣經濟好，政府稅收增加，最重要的工作就是照顧人民，讓人民過更好的生活；同時也要讓國家更安全，強化國防力量。政府近來推動國防特別預算打造「台灣之盾」，希望業界一起投入國防工業，也請立法院儘速完成國防特別預算及中央政府總預算審查，共同讓國家更安全、經濟更發展、產業更升級，每一位國人都受到更好的照顧。



