賴清德台中大談關稅國防！台下驚見「川普總統」 震撼畫面曝

賴清德參香演說時談及關稅國防，台下竟然有川普?!。（總統府flickr）

總統賴清德今（29日）來到台中「松竹寺」參香祈福，也向民眾說明近期台美關稅底定、國防預算等問題，再次呼籲在野黨們支持，儘速完成國防特別預算及總預算案審查。值得一提的是，賴清德還透露說美國總統川普也來到現場，讓全場哈哈大笑，真相也曝光了。

賴清德致詞時表示，首先感謝「松竹寺」水流觀音保境佑民，讓北屯地區越來越興旺，去年因為丹娜絲颱風造成南臺灣重大災情，又有樺加沙颱風則導致花蓮堰塞湖溢堤，造成相當大傷亡，幸好全國有數十萬人次志工拿著鏟子到花蓮救災，幫助災區復原；此外，台中也出現非洲豬瘟案例，以及目前的禽流感事件等，中央政府必定義不容辭站在第一線，協助地方政府克服各種問題，讓民眾恢復正常生活，也祈求水流觀音保佑今年台中市、各縣市都可以四時無災、八節有慶，善男信女闔家平安。

賴清德表示，觀音佛祖慈航普渡的精神也如同民主的理念，人民作主、是國家的主人，不分貧富、族群或先來後到，只要認同這塊土地就是國家的主人，政府有照顧的義務。政府要照顧每一位人民，首要工作就是拚經濟，經濟發展好，政府也才有能力照顧人民。

他談及，最近台灣與美國完成對等關稅談判，自己近日參訪企業時，發現業界都很高興，對未來業績充滿信心。能取得好的談判結果，一方面是政府團隊用心規劃，另方面則是美國政府明白台灣的重要性，也非常支持臺灣，希望與實力堅強的臺灣產業合作。

另外，賴清德細數近期政府所推出的出各項社會福利政策，包括「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私立大專校院學生每年3萬5千元學雜費補助，並額外補助中低收入戶；還有長照3.0編列1千2百億預算照顧長輩，提高老農津貼發放額度至每人每月1萬元，以及國民年金給付上調為每月5千元。

賴清德指出，政府近10年來已4度為軍公教加薪，累計約14%，去年除了為軍公教加薪3%，也特別提供國軍的特勤加給，希望提高國軍士氣；勞工基本工資也連續十年調升，現在是29,500元。政府也希望企業界為勞工加薪，企業倘要上市、上櫃必須依照《證券交易法》規定，調整基層員工薪資，因為現在臺灣不只是經濟好，失業率3%左右更是25年最低，企業如果沒有加薪很難請到人才，薪水一定要提高。

支持者打扮成川普，賴清德也特別點名他，這顯示美國對台的支持。（總統府flickr）

賴清德說，政府除了加薪也持續推動減稅政策，單身租屋族年收入64.4萬元以下、四口之家且有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下、三代同堂212萬元以下者，皆不必繳稅，顯示臺灣的社會福利已經不輸世界各國。

賴清德強調，台灣經濟好，政府稅收增加，最重要的工作就是照顧人民，讓人民過更好的生活；同時也要讓國家更安全，強化國防力量。政府近來推動國防特別預算，希望打造「台灣之盾」，也希望業界一起投入國防工業。並籲請立法院儘速完成國防特別預算及中央政府總預算審查，共同讓國家更安全、經濟更發展、產業更升級，每一位國人都受到更好的照顧。

值得一提的是，現場有1名支持者頭戴金色假髮，還穿上藍色西裝+橘紅色領帶，看起來就像是川普本人，賴清德也特別點名，笑說「今天川普總統也來到現場」，顯示美國對台的支持，而該位「川普分身」也特別起身給大家鼓掌，逗得現場哈哈大笑。

