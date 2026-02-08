賴清德台中黨公職座談！據轉述：盼立院通過台美關稅草案勿重蹈南韓覆轍

記者盧素梅／台北報導

民進黨台中市長參選人何欣純。（圖／翻攝畫面）

身兼民進黨主席的賴清德總統今（8）日天下午到台中市跟市長參選人何欣純以及台中市的黨內重要人士座談，據與會的何欣純與總統府資政、和大集團總裁沈國榮轉述，賴清德會中談到台美關稅的談判過程，希望台美關稅談判的草案送到立法院後，能夠盡速的來通過，不要重蹈韓國的覆轍，那會讓中台灣的產業發生很大的危機。

賴清德下午到何欣純位在南屯路的「市政辦公室」，跟何欣純及台中市的黨內重要人士座談，歷時約兩個小時。會後賴清德與與會人士步出會場時，面對媒體詢問來幫何欣純加油，以及對台中市選情是否有信心等喊話，並沒有回應。

廣告 廣告

何欣純受訪時表示， 大部分賴清德是很關心台中，包括對這一次產業界最關心的台美關稅的一個談判協議，包括資政沈國榮與秘書長徐國勇都在現場。

何欣純也表示，大家都知道，台中是產業的重鎮，那不管是機械、工具機，或者是手工具、汽車五金、零組件等等，事關這個台灣的產業經濟，事關台中未來的產業發展、城市的進步。所以賴清德剛剛有花了一點時間，非常詳細的在說明解釋這個台美關稅談判協議的過程，以及現在談判出來的結果，希望這個國會能夠盡速的來通過。

何欣純指出，當然賴清德也關心台中選情，所以也特別來跟各個黨公職來座談，了解黨公職的問題、心聲，有很多的黨公職、議員提出來，就是中央好的政策要大大的宣傳，因為畢竟可能宣傳的這個落差，還要去思考到底發生什麼問題，那怎麼檢討改進，讓中央好的政策能夠真正落地、落實，讓大家有感。

總統府資政、和大集團總裁沈國榮。（圖／翻攝畫面）

沈國榮表示，賴清德這一次談到很細膩，他認為過去一年的經濟成長是 8.6，這是台灣有史以來最好的一個成長，過去前總統馬英九一直在講 633，結果在小英總統跟賴總統執政下陸續完成了。

沈國榮並表示，賴清德也談到關稅 15% 不疊加，而且最惠國待遇，希望說等台美這個經濟談判關稅的草案能夠送到立法院能夠馬上通過，不要再重蹈韓國的覆轍，那會讓中台灣的產業再發生更大的危機。

不過，沈國榮也提到，今年 4 月發生了關稅，5 月 2日發生了整體台幣的大升值，從 33 元降到 29元，大家的匯損相當的嚴重，所以雖然經濟成長，但是傳統產業卻是哀哀叫，所以這部分希望立法院諸公能夠諒解台灣的民生產業必須要兼顧，趕快通過，不要又有變化，這是賴清德主要講到的重點。

更多三立新聞網報導

賴清德關心台中！何欣純轟盧秀燕「中央不支持」論：錯誤、荒謬

陳菊請辭監察院長…生效後7天！賴清德「心繫1事」低調南下探視

盧秀燕喊太晚了！國民黨台中初選延宕 何欣純轟：「姊弟之爭」政治算計

蕭旭岑酸谷立言遭藍委狠打臉！鄭麗文竟扯民進黨：惡意操作非常要不得

