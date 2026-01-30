賴清德台北市不滿意度過半？律師酸「原來是台北市長啊」：台北人M屬性

政治中心／黃韻璇報導

總統賴清德。（圖／總統府提供）

近日一份針對台北市的民調曝光，震傳媒28日針對綠營幾位呼聲較高者，包括行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君以及立委王世堅與現任市長蔣萬安進行對比式民調，民調中還詢問台北市民對於賴清德總統的施政滿意度，有51.1%不滿意。對此，律師林智群就開酸，「台北市民是M屬性的，哪天共產黨來統治他們，他們搞不好會覺得很爽」。

震傳媒民調顯示，當詢問「整體來說，請問您對總統賴清德就任至今的施政表現，滿不滿意？」滿意的合計39.7%，不滿意的則有51.1%，民調交叉分析顯示，中山大同區滿意度高達50.8%最高，不滿意度最高的則是松山信義區56.8%不滿意。

對於民調結果，律師林智群就開酸「原來賴清德是台北市長啊？」直言施政滿意度問台北市民是「問道於盲」。他提到，馬英九過去擔任台北市長時「水淹台北城、捷運變成河」，台北市民還不是很滿意。林智群表示，「台北市民是M屬性的，哪天共產黨來統治他們，批評政府直接消失，小孩擦傷，進醫院就沒再出來，一堆西國人塞爆醫院，做檢查要排好幾個月，他們搞不好會覺得很爽」。

網友則紛紛留言，「阿扁施政滿意度八成有連任嗎？天龍人就是XX」、「阿扁當年滿意度爆表連任了嗎」、「台灣又不是繞著臺北轉」、「台中市的咧，怎麼可以讓過跳過我們台中人」。

