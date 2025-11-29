賴清德台南公開點名陳亭妃「不能質詢我」 徐弘庭：沒當自己人

總統賴清德28日前往台南市安南區鹿耳門聖母廟參拜時進行國政報告，現場表示歡迎民眾質詢，卻特別點名立委陳亭妃「不能質詢我」，強調憲法規定立法委員不能質詢總統，並轉頭向陳亭妃確認「是這樣沒錯嘛？」陳亭妃當場陪笑鞠躬回應「沒有錯」。此舉引發國民黨台北市議員徐弘庭批評，認為賴清德此番話反而顯示沒有把陳亭妃當作自己人。

總統賴清德28日回到本命區台南鹿耳門聖母廟參拜。（資料照／中天新聞）

賴清德28日在鹿耳門聖母廟表示，承蒙大家支持現在在總統府，難得回來與大家見面，要做一下國政報告，報告完大家要質詢也可以。但隨即話鋒一轉，公開對陳亭妃說「亭妃是不能質詢我，憲法規定立法委員不能質詢我」，並要求陳亭妃確認此說法。陳亭妃當場以陪笑鞠躬方式回應「沒有錯」，現場氣氛微妙。

徐弘庭28日在政論節目《新聞大白話》中分析，賴清德跟陳亭妃的恩怨真的蠻嚴重的。賴當場說陳亭妃是不能質詢他的，因為立委不能質詢他，但你們是人民可以。徐弘庭認為，陳亭妃要是聰明的話，就會回賴清德，她也是你的人民。但某種程度上，賴清德講這句話，反而證明沒有把她當作自己的人，這是很明顯的話語。

國民黨台北市議員徐弘庭。（資料照／中天新聞）

徐弘庭進一步指出，而且是在台南本命區，他心裡有所屬，到底是所屬誰，大家也知道。徐弘庭認為，賴清德身為一個領導者，這種一意孤行、固執，對國家不是好事情。民進黨之間的爭鬥，他個人感覺看看就算了。

民進黨立委陳亭妃。（資料照／中天新聞）

徐弘庭表示，他比較擔心的是，這種心態的政治人物，到最後真的遇到緊急危難的時候，能不能幫我們去做最困難的決定。這就是過去大家一再討論的，總統在做一些很困難的決定時，他的人格特質到底是不是我們可以信任的。

