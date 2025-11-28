賴清德台南孔廟揭贈匾「川流敦化」 全程台語喊團結

賴清德總統28日前往台南孔廟揭贈匾額「川流敦化」。（洪榮志攝）

從清朝皇帝至民國，歷任國家元首都會循慣例贈匾「全台首學」台南孔廟，以表彰讚美孔子有教無類的精神。賴清德總統28日在台南市長黃偉哲的陪同下揭贈匾額「川流敦化」，並全程以台語致詞，除說明推動「教育平權」的成果，更強調面對外來威脅時，大家更要團結一致，千萬不要被分化，否則對台灣非常不利。

賴總統強調，不同黨派不要緊，同一國家最要緊，外來侵略者最怕被侵略者團結，最愛被侵略者分裂、放棄。國家已進步到這個程度，面對外來威脅，要團結在一起，不要分裂，不要中計，台灣若被分化，這樣對台灣非常不利。

賴清德也說明「川流敦化」的意義，指「川流」是重現孔子有教無類的教育精神，栽培一代又一代的人才；「敦化」則是以仁德敦厚教育台灣子弟，教化社會。

賴總統認為，他一直有個理念，就是教育平權，任何地方和家庭的小孩，只要想讀書都應得到政府的幫忙，接受教育、補助學費，透過教育為國家栽培人才，人才多、人才好，改善生活，國家社會才會好。

同時，台灣的教育品質也要提升，尤其是支持高等教育，包括政府2023年至2027年投入新台幣970億元的高等教育深耕計畫、台灣橋梁計畫及青年百億海外圓夢基金等。

賴清德表示，他希望未來30年，台灣的下一世代，在物理、化學、醫學至少出現3名諾貝爾獎得主；台灣有這個實力，現在僅差最後一步，政府也會協助15歲至30歲年輕人走出國門看世界。

據了解，孔廟擁有的清朝皇帝匾額（除宣統外），分別有：康熙「萬世師表」、雍正「生民未有」、乾隆「與天地參」、嘉慶「聖集大成」、道光「聖協時中」、咸豐「德齊幬載」、同治「聖神天縱」、光緒「斯文在茲」；民國時期則有：蔣介石「有教無類」、嚴家淦「萬世師表」、蔣經國「道貫古今」、李登輝「德配天地」、陳水扁「中和位育」、馬英九「聖德化育」、蔡英文「德侔道昌」，以及賴清德的「川流敦化」，合計16面。

