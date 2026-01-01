賴清德台灣尚勇的盛世藍圖

（圖／本報系資料照）

2026年的第一道曙光照在大地上，但台灣政治的天空依然烏雲密布。賴清德總統在元旦談話中，以慷慨激昂的詞藻堆砌出一幅「台灣尚勇」的盛世圖景。

剝開這些經過政治修辭包裝的糖衣，國人看到的是一個將所有偶然與集體努力的成就盡數攬於一身，卻將制度崩壞、社會撕裂、地緣風險的責任全數推給在野黨與外部勢力的爭功諉過之作。

誠如國民黨主席鄭麗文所言，這是一場粉飾太平的謊言，試圖以虛假的繁榮掩蓋台灣正在倒退的民主與日益枯竭的韌性，更把自己的罪過推卸給在野黨和對岸。這是消費集體榮耀的偽善，賴清德口口聲聲「Team Taiwan」，實際卻是將全民的努力納編為其政權的妝點。

廣告 廣告

賴清德對政局動盪的詮釋集爭功諉過之大成。他將行政院頻繁覆議、大法官政治化的釋憲，乃至勞民傷財的大罷免包裝成「深化民主」與「維護憲政」。這簡直是顛倒黑白！分明是民進黨不願接受朝小野大的民意現實，執意動用行政資源與司法工具對抗國會多數。

賴清德口中的憲政機關聲請釋憲，實質上是將憲法法庭當成民進黨附隨組織，以少數意志否決多數民意。他將政局不穩的責任推給在野黨的「爭議性法案」，卻避而不談身為國家元首，從未展現與在野黨溝通的誠意，反而定調「更大的民主力量」來遂行政治鬥爭。這種諉過於在野黨、諉過於民主程序的作法，才是民主倒退的真兇。

賴清德大談台股漲幅世界第一、經濟成長率居四小龍之首。然而，冷冰冰的數字背後，一方面是拜AI爆發成長之賜，一方面卻是基層庶民面對通膨壓力、高房價及能源短缺的集體焦慮。更虛偽的是，他提到對傳統產業與中小微企業的協助，卻無視這正是民進黨能源政策失敗、地緣政治失衡下的最大受災戶。鄭麗文提到的「台灣未來帳戶」政策，對比賴清德只會發放短期的文化幣或口頭的租金補貼，顯得更有長遠規畫。

賴清德將台海不穩的責任全推給對岸與威權合流。雖然對岸的壓力是事實，但賴政府完全關閉對話窗口、拒絕任何緩衝機制，將台灣推向戰爭邊緣，卻在演說大談「台灣越安全，世界就越安全」。這是極度不負責任的政治賭博。鄭麗文期許的「兩岸和解、全世界和解」，才是負責任的政黨領袖應有的格局。

賴清德的談話充滿政治算計與自戀。台灣人民不需要爭功諉過的總統，更不需要用民主之名行撕裂之實的政府。我們需要的是如鄭麗文所言，放下仇恨、停止內鬥，讓社會重新回到人情味與法治的正軌。如果賴清德持續沉溺於自編自導的盛世謊言，恐將是人民對這個傲慢政權徹底的唾棄。（作者為中央社前董事長）