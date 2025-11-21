賴清德吃壽司力挺日本 謝龍介：有點詞不達意、建議改吃沙西米

台北市 / 顏若宇 綜合報導

日本首相高市早苗近日表示，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」，引發中國反彈，不僅祭出旅遊限制，也重新啟動日本水產品禁令。總統賴清德與外交部長林佳龍先後在社群平台分享品嚐壽司的照片，以示對日本水產品的支持。

對此，國民黨立委謝龍介今（21）日受訪時表示，賴清德以吃壽司力挺日本「有點詞不達意」。他以台語諧音指出，壽司（sushi）近似「輸死」，調侃賴清德若要表達支持，改吃「沙西米」（生魚片）可能更妥當。

謝龍介也談及台灣社會對日本的情感。他表示，台灣民眾普遍與日本互動良好，歷史脈絡雖複雜，但多數人仍對日本抱持好感。不過，他再度以台語政治語彙舉例，稱在台南過去的選戰語境中，國民黨若大幅落敗會被稱作「美國西裝」（大輸），若民進黨在議會取得壓倒性優勢，國民黨就會被戲稱為「壽司（輸死）」。

此外，謝龍介也呼籲，希望中國與日本雙方都能保持冷靜，不要因言語或情勢升溫而「擦槍走火」。他強調，維持區域穩定與和平，是所有國家共同的責任，也希望中日不會因台灣問題而爆發衝突。

