賴清德吃壽司挺日本掀網友論戰 滿志剛：比起「博聲量」更應做實事

台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛強調，賴清德比起吃壽司，更該真正向日本提出簽署相關協議或更緊密的合作。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事說」，引發中國大陸反彈，並以暫停進口日本水產品作為抵制。總統賴清德昨（20）日發出日本料理午餐照，疑以行動挺日本，掀起兩派網友論戰。對此，台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛今（21）日表示，賴清德比起吃壽司，更應向真正日本進行更緊密的合作，而非動輒用政治動作搏聲量。

台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛強調，賴清德比起吃壽司，更該真正向日本提出簽署相關協議或更緊密的合作。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

滿志剛指出，賴清德吃壽司，PTT為什麼一面倒罵爆？從蔡英文去哀悼拜登的狗，到賴清德吃壽司被罵媚日，為什麼這些高聲量的作為，總是不受民意青睞？原因很簡單，身為一個國家的元首，應該以國家利益為最高優先，但民進黨選的總統，卻是以「自己的聲量」為優先，以「蹭聲量一時爽」作為當下的快樂，卻沒想過後續的後果。

廣告 廣告

滿志剛提到，當初裴洛希即將失勢，因此來台爭取「抗中形象」讓民進黨博得聲量，但其後的後果是挑動兩岸神經，當然對岸的文攻武嚇台灣必須嚴加譴責，但這一次高市早苗也是藉由「抗中形象」換取國內的支持度，賴清德隨之附和，也讓國人擔心「現在內政已經形勢險峻，大罷免搞得國家烏煙瘴氣，讓賴清德聲量持續下跌，與此同時賴清德決定挑動兩岸話題，是不是又在拿國人安全，換取個人的聲量？」

滿志剛強調，賴清德比起吃壽司，現在更該做的是真真正正的向日本提出簽署相關協議或更緊密的合作，讓「台灣有事就是日本有事」成為黑紙白字，才是真正確保第一島鏈的安全，畢竟我們核廢水也給日本倒了，核食也開放了，沒有更緊密的軍事合作實在說不過去。

滿志剛喊話，請賴清德多想想做實事，而不是動輒用政治動作搏聲量，才不會每次吵新聞，都被人民厭惡抵制。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞

才剛報到7小時就逃兵！ 26歲替代役男「上廁所落跑」躲回家睡覺

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？