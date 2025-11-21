賴清德吃壽司挺日本遭批作秀！綠委怒嗆國民黨：袖手旁觀還替加害者說話

記者楊士誼／台北報導

總統賴清德日前PO出大啖壽司的照片，聲援因首相高市早苗力挺台灣，遭中國報復的日本，此舉卻遭藍營批評作秀。民進黨立委邱議瑩今（21）日指出，台灣是站在互相支援、幫忙的角度聲援日本；立委許智傑也呼籲，日本朝野支持高市早苗，國民黨也該向日本學習。立委林楚茵則痛批，國民黨袖手旁觀還替加害者說話，希望能回頭是岸。

邱議瑩上午在立院召開「高市挺高市」記者會，邀請黨籍立委許智傑、李柏毅、林楚茵、黃捷出席，以行動力挺日本首相高市早苗的挺台立場，也展現台日友好情誼。

廣告 廣告

邱議瑩表示，台灣都一直在做和平的締造者，也從來不去引起任何的爭端。總統吃日本的水產，以實際的行動挺日本，就像當初台灣農產品被中國抵制時，安倍首相第一時間吃高雄的鳳梨是一樣的道理。她表示，所以製造爭端、引起紛爭的其實是中國；反應特別大，動不動就要用經濟制裁的也是中國，絕對不是台灣跟日本。「我們只是站在日本有事，台灣伸出援手這樣的一個角度，大家互相支援，互相幫忙，互相關心」。

許智傑指出，安倍賣台灣鳳梨會說他是挺台灣，賴總統吃日本壽司當然也就是相挺日本。他表示，希望國民黨可以一起呼應，高市早苗的言論，日本所有的朝野政黨也都一致支持，這是國跟國之間尊嚴的問題。許智傑批評，國民黨應該跟日本的朝野政黨互相的觀摩學習，這是國家主權的問題，希望國民黨可以參考日本的表現，學習學習。

林楚茵指出，國民黨的口徑非常一致的幫加害者說話。過去台灣被中國欺負，就是沒有任何理由的方式就禁止輸出、輸入農產品，還好有日本伸出援手；這次日本的水產沒有任何問題，干貝就這樣被退關了。她痛批，當加害者在施暴，國民黨不只袖手旁觀還幫加害者講話，如果反抗或者是做出聲援就是在惹事，希望國民黨回頭是岸，不要為加害者講話。

更多三立新聞網報導

玻璃心又碎！賴清德「午餐照」挺日本 中國外交部氣噗噗喊「作秀」

力挺高市早苗！「在台日本男星」發聲喊：我們首相超棒

中國禁日本水產！揪吳志中吃日本料理 謝志偉喊挺得及時：別讓盟友痴等

賴清德吃日本海鮮照！衝破1500萬次瀏覽、20萬讚 網驚：九成日本人

