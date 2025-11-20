賴清德吃壽司挺日本！中國外交部嗆「作秀」

▲我國總統賴清德今（20）日中午大啖壽司還有味噌湯力挺日本，對此，中國外交部發言人毛寧表示，無論賴清德當局怎麽表演作秀，都改變不了台灣是中國領土不可分割的一部分的事實。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，引爆中日關係緊張，我國總統賴清德今（20）日透過社群平台分享他的午餐，大啖壽司還有味噌湯，力挺日本意味濃厚。對此，中國外交部發言人毛寧回應表示，無論賴清德當局怎麽表演作秀，都改變不了台灣是中國領土不可分割的一部分的事實。毛寧強調，台灣是中國的台灣，「借台灣生事，只會給日本找事」。

賴清德中午透過社群平台分享他的午餐是壽司還有味噌湯，還特別標註有來自鹿兒島的鰤魚和北海道帆的立貝，雖未明說，但展現出「台日友好」的相互支持情誼。

中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上，被問到此事時回應表示，「台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實」。

針對日方「台灣有事」言論，毛寧表示，「日本曾經強行侵占台灣，並進行長達半個世紀的殖民統治。日本占領時期，台灣人民災難深重，數十萬同胞被殺害，民眾毫無政治權利、信仰自由和文化自由，礦產資源、民生物資遭到瘋狂掠奪。日本侵略者在台灣犯下罄竹難書的罪行，書寫了台灣歷史上最黑暗的一頁」。

毛寧強調，今年是台灣光復80周年，日本應該記住，台灣是中國的台灣，台灣是否「有事」根本不是日本的事。「借台灣生事，只會給日本找事」。

對於中日外交僵局難解，毛寧重申要求日方收回高市早苗的涉台言論，「在台灣問題上，日本政府的立場應當是堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件的精神，而不是刻意模糊，更不能開歷史倒車」。毛寧表示，日本政府不能只在口頭上說對台灣立場未變，行動上卻步步越線，「僅憑一句立場未變，解決不了中方關切」。

