賴清德吃壽司挺日本！沈富雄大酸：花拳繡腿

▲前立委沈富雄直言，賴清德吃壽司挺日的舉動，顯得花拳繡腿，輕薄而失內涵。（圖／翻攝自沈富雄臉書）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，北京政府隨即祭出「禁日令」，包括呼籲國人不要赴日旅遊、禁止日本水產進口等措施。總統賴清德20日以行動支持日本，公開貼出自己午餐享用壽司、帆立貝的照片，迅速登上日本及多家外媒版面。對此，前立委沈富雄直言，此舉凸顯總統及其幕僚的花拳繡腿，輕薄而失內涵。

沈富雄今（24）日在臉書發文指出，賴清德上週貼出的握壽司午餐，他估價300元，不少人認為他低估了，不過沈強調，也許賴吃的壽司品質略好，但相去應是不遠，「以此區區數百元，贏得很多日人的好感，算是物超所值的廉價外交」。

然而，沈富雄認為，賴清德曬出吃壽司的照片，親自以行動力挺日本，這項舉動凸顯總統及其幕僚的花拳繡腿，輕薄而失內涵，做為台海的主角之一，平白放棄可貴的話語權，可惜。

