賴清德吃壽司挺日本！照片登東京電車 兩派網友戰翻了

總統賴清德在社群平台曬出午餐照，是壽司還有味噌湯，表達挺日本的態度。（圖／總統府提供）

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，引發中國大陸強烈反彈，甚至以暫停進口日本水產品作為抵制。對此，總統賴清德昨（20）日曬出午餐照，是一系列的日式料理，讓外界解讀是行動挺吃日本水產，還意外登上日本電車螢幕。

總統賴清德昨天分享午餐照，透露午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚，和北海道的帆立貝，照片不僅引發網友熱議，還登上各大日本媒體版面，以及外媒《CBS》、《路透社》等。

值得注意的是，賴清德的午餐照也登上日本電車。有台灣網友在Threads發文指出，搭乘東急田園都市線，看到螢幕上面播放的相關新聞，標題為「台湾総統、すしランチで日本支援」（台灣總統以壽司午餐支持日本），搭配賴清德吃壽司的照片，內文提到賴清德午餐選擇了鹿兒島比目魚和北海道干貝，展現支持日本漁業的姿態。

Threads這篇貼文曝光後，立刻又引發兩派網友論戰，有一派網友大讚台日友好，「這次真的支持賴總統了！」、「在電車放出來有點強力」、「這個厲害」、「不得不說，威廉今天這個動作很讚」。不過，另一派網友認為很丟臉，「台灣人真不會覺得很丟臉嗎⋯」、「要確定日本人看到不是內心在憋笑？」、「丟臉，台灣之恥，正事不幹」、「這會讓人吐口水吧」。

而針對賴吃日本水產，大陸外交部發言人毛寧在昨日記者會中回應：「台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實」。

