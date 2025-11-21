賴清德吃壽司挺日本 登上日本地鐵、各大外媒

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發中國強烈反彈，北京迅速採取一系列報復措施，包括抵制赴日旅遊，以及再次暫停從日本進口水產品等。總統賴清德昨天在社群平台發文貼出吃壽司及日本水產品的照片，引起各國媒體關注，日本地鐵上也出現共同社報導賴清德吃壽司的新聞與照片，還登上日本NHK、美國CBS、路透社等國際媒體。

總統賴清德20日在社群平台發文貼出吃壽司及日本水產品的照片，引起各國媒體關注，日本地鐵上也出現共同社報導賴清德吃壽司的新聞與照片，還登上日本NHK、美國CBS、路透社等國際媒體。（Taiwan Presidential Office／Handout／路透社）

賴清德總統昨天分別透過社群平台FB、IG、Threads、X發文「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

對此，共同社報導指出，台灣總統賴清德以水產品的消費展現支持日本的姿態。

而在日本地鐵上的共同社新聞看板，標題寫著「台灣總統，以壽司午餐支持日本」。報導指出，這被認為是在支持日本，因為最近中國重新實施對日本水產品的進口禁令。

此外，日本參議員梅村瑞穗也在X平台分享賴清德總統的貼文，並說：「明天我打算吃台灣的滷肉飯跟芒果。」梅村瑞穗也用中文寫下，「德不孤、必有鄰，非常感謝」，並放上台灣與日本的國旗。

賴清德總統吃壽司支持日本的貼文也被各大外媒報導，包括日本主流媒體NHK、五大報與電視台、兩大通訊社、美國CBS、英國的路透社等。