賴清德吃壽司挺日本！謝龍介笑了：是要誰「輸死」

為了表示力挺日本，賴清德總統昨（20日）在臉書PO出吃日本壽司的午餐照，然而國民黨立委謝龍介卻表示賴清德這樣做有點詞不達意，因為壽司的發音shushi，聽上去很像台語的「輸死」，他認為這時候台灣不應該再添加柴火，應該更淡定應對才對。

賴清德吃壽司町日本（攝自賴清德臉書）

針對日本首相高市早苗表示「台灣有事，就是日本有事」，引發大陸與日本的緊張態勢，這個月19日大陸方面宣布全面停止進口日本水產品。於是賴清德在社群媒台貼出自己享用日式料理的照片，並特別標示午餐中包含「來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。照片中可見賴清德還特地夾起1塊北海道帆立貝展示，明確表達對日本水產品的支持。

對此謝龍介今（21日）受訪時表示，賴總統吃shushi（壽司）有一點詞不達意，尤其賴清德在台南這麼多年應該很清楚，賴清德你在台南贏很多，國民黨就被稱作「美國西裝」大輸（大件的意思），如果連整個議會也都一面倒，國民黨就被說是shushi（輸死），現在他吃壽司是誰要輸死，以後不要吃壽司，直接吃生魚片比較好。

國民黨立委謝龍介（攝自中天新聞）

謝龍介表示，我們希望中日之間能夠淡定，千萬不要擦槍走火，促成世界和平是整個地球上每一份子的責任，我們應該以和平為基調，中日之間也不需要為了台灣大打出手。中日之間這次的戰火，清德兄他是始作俑者，但是他現在很淡定，我給他肯定，因為兩年前他提出要聯合友我的國家，在軍事上對大陸有威懾力，現在日本跳到前面來，跑得比賴總統還快。但是這時候，我們不要再灶裡添柴火，這時候更應該沉澱、淡定、冷靜應對，千萬不可擦槍走火。

