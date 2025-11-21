賴清德吃壽司挺日水產 照片登東京電車.新宿

日本 / 綜合報導

日本首相高市早苗先前一番「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，甚至要暫停進口日本水產品，不過總統賴清德用行動力挺日本，在臉書PO出大啖北海道干貝跟壽司的照片，引發日本廣大迴響，更登上新宿街頭大螢幕，民進黨立委林楚茵認為，賴總統此舉能讓日本感受到台灣的人情味。

總統賴清德說：「也許現在是吃日本料理的好時候了，(來自)日本北海道的干貝。」 大啖壽司午餐，總統賴清德特別標出，新鮮生魚是源自鹿兒島和北海道，要用行動力挺日本，因為首相高市早苗，在發表「台灣有事論」後，中國隨即暫停進口日本漁獲，不過如何反制中方手段？

來看這段最好示範，還記得嗎？當時中國暫停輸入台灣鳳梨，時任日本首相安倍晉三伸出援手，發布跟鳳梨的合影表達支持，如今情勢互換，台日也彼此友好呼應，而總統賴清德照片一出，隨即被日本共同通訊社，放上電車螢幕輪番播放。

搭乘電車通勤，都能看到新聞跑馬，甚至還有人捕捉到照片登上新宿街頭，引發廣大迴響，而日本參議員也在社群上，貼出吃台灣滷肉飯跟芒果的照片，更引用《論語》德不孤必有鄰」來回敬。

立委(民)林楚茵說：「不只是街頭的大型看板，連在他們電車上面的即時新聞也都報導了，台灣總統賴清德吃日本水產力挺日本，這樣的一個新聞，我認為這個對於日本來講，再次感受到了台灣的人情味。」

只是這口氣，依舊吞不下去，中國外交部抨擊作秀之外，再次重申要求日方收回涉台言論。中國外交部發言人毛寧說：「台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。」

立委(民)邱議瑩說：「我們是不是也要請我們的觀光署，跟日本的官方來進行洽談進行合作，是不是能夠推動更多的旅遊方案。」中方大動作打壓，立委建議不只能支持日本水產，台日也能朝促進觀光交流發展。

