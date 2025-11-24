賴清德吃壽司挺日！中國網紅嗆中共：禁日本水產？他扇貝哪來的

政治中心／周希雯報導

日本首相高市早苗月初因拋出「台灣有事」言論，直接觸動中共敏感神經，瘋狂祭出一系列報復措施；不僅要求民眾暫緩赴日旅遊，更宣布暫停進口日本水產品，以經濟手段試圖施壓。不過，我國總統賴清德率先以行動力挺日本，在社群PO出享用日本壽司照片表達立場，收穫台日網友一票好評；此舉令出生中國的反共網紅張堯不禁笑說，如果台灣真的是中國的一部分，「為啥賴清德能吃到日本水產呢？」狠狠打臉中共。

中國宣布暫停進口日本水產後，賴清德在X平台發出大嗑壽司的畫面，以日文寫下「今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，明確表達挺日立場。該文至今已吸引近3000萬次瀏覽、破32萬人點讚，留言區湧入一票日本網友狂刷「台日友好」，連當地媒體也爭相報導此事。不過中國外交部發言人毛寧被問到此事時，則是氣得急跳腳喊「台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分。無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這個鐵的事實」。

賴清德以吃壽司表達挺日立場。（圖／翻攝「@ChingteLai」X）

雖然中國聲稱台灣是中國的一部分，不過定居加拿大的中國網紅張堯，忍不住要靈魂拷問，「我就很想問，那為啥賴清德能吃到日本水產呢？如果台灣是中國的台灣。中國不是禁止了日本的水產品進口嗎？那請問賴清德那個日本扇貝哪來的呢？」張堯直言，如今要打臉中共實在太容易，只要看場日本藝人演唱會、打卡在日本旅遊就好，「你讓中國崩潰太容易，吃個水產他們就崩潰」，尤其台灣人吃的每一口日本水產品，都在證明中國政府的行政命令根本無法在台灣執行，「證實台灣跟中國一毛錢關係都沒有」。

中共怒禁日本水產！下秒賴清德「嗑壽司挺日」中國網紅疑惑：他怎還吃得到？

中國聲稱，台灣是中國不可分割的領土，結果被狠狠打臉。（圖／翻攝「中華人民共和國外交部」官網）

簡單回顧整起事件，高市早苗月初明確表示，台海若爆發武力衝突，可能構成「存亡危機事態」，日本有權行使「集體自衛權」，等同日本可能出兵協助。此言論徹底激怒中國，除了呼籲民眾暫勿赴日，19日再以「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品。不過，台灣政府與民眾馬上攜手以行動挺日，除了賴清德、外交部長林佳龍等大咖吃日料力挺，登上日本媒體及電車廣告，民眾更是掃光許多日本水產品；可見中國此舉反倒加深台日本就堅固的友誼。





