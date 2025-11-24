賴清德吃壽司挺日！日美女議員回敬魯肉飯：盼日中也能互信

日本參議員梅村瑞穗曬魯肉飯、芒果照片相挺致意。（圖／翻攝自梅村瑞穗X）





總統賴清德日前在X分享午餐吃壽司、味噌湯並標註鹿兒島鰤魚、北海道干貝，以行動聲援日本海產，引來日本高度關注。日本參政黨參議員梅村瑞穗隨即用中文回應「德不孤，必有鄰，非常感謝」，還曬出魯肉飯與芒果，掀起日台網友熱議。

事件背景與近期中日水產禁令有關。日本首相高市早苗先前在國會談到「台灣有事」可能牽動日本安全，北京隨後強烈反彈並暫停部分日本水產品進口。賴清德此時公開力挺日本，也讓貼文在X上累積破兩千萬瀏覽。

廣告 廣告

梅村瑞穗20日晚間轉發賴清德貼文，表示「明天午餐要吃台灣魯肉飯配芒果」並用中文致謝。沒過多久她又再發文笑說等不及隔天，晚餐已先享用魯肉飯與芒果優格，還分享芒果乾泡優格的小撇步。她的貼文被台灣媒體報導後，日本網友也留言「被台灣暖到」「台日交流很美好」。

除了用美食回應台灣善意，梅村瑞穗也在21日的貼文中談到自己對中國文化的情感。她提到大學時期因喜歡中國歷史文化、讀《大地之子》深受感動而選修中文，期盼未來日中關係也能像日台一樣走向真誠互信與穩定交流。

更多東森新聞報導

中日關係緊張！日防相視察與那國島：戰後最嚴峻

茨城塑膠工廠大火失控 黑煙竄天延燒8小時不滅

日經亞洲：憂台灣有事 日本西南群島擬建地下避難設施

