賴清德吃壽司挺日 沈富雄嘆輕薄而失內涵：平白放棄可貴話語權
日本首相高市早苗先前表態「台灣有事」說，引發中國大陸跳腳，並祭出全面停止進口日本水產品等措施反制。總統賴清德日前曬出吃壽司照片，用行動力挺日本。只不過這個行為，前立委沈富雄認為，此舉也突顯總統及其幕僚的花拳繡腿，輕薄而失內涵。
賴清德在20日於臉書公開貼出，自己午餐享用壽司、帆立貝的照片，用行動力挺日本水產品，除了引來不少日本人留言表達感謝外，也立刻登上日本和多家媒體的版面。
沈富雄今（24）日在臉書發文提到，上週五賴總統的握壽司午餐，他估價300元，不少人認為他低估了。不過沈富雄強調，也許賴清德吃的壽司品質略好，但相去應是不遠，「以此區區數百元，贏得很多日人的好感，算是物超所值的廉價外交」。
沈富雄話鋒一轉，但這也突顯總統及其幕僚的花拳繡腿，輕薄而失內涵，做為台海的主角之一，平白放棄可貴的話語權，可惜。
該篇貼文一出，不少網友也留言表達看法：「沈大老評點十份到位，這也我的想法。吃個壽司就能表達支持嗎？真的太膚淺」、「先揚再貶，老沈面面俱到」、「賴總統只會講幹話，有講跟沒講一樣，不痛不癢，言多必失，已經沒人在意賴總統說什麼」。
