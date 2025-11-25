賴清德吃壽司挺日「真心換絕情」？陳揮文預言最慘結局：屆時台灣會很難堪

日本首相高市早苗日前談及「台灣有事」的言論引發中國不滿，雙方緊張氛圍升溫，中國也祭出禁止進口日本水產進行制裁，總統賴清德則在臉書發文大啖日本生魚片壽司的畫面聲援日本，引發高度討論。對此，媒體人陳揮文在直播中預言事態發展，若高市早苗迫於中國壓力最終改口，那賴清德將情何以堪。

陳揮文表示，賴清德曬出吃生魚片壽司的照片力挺高市早苗，處理方式跟四叉貓一樣，這個國家就是完蛋。高市早苗這番言論，很需要專業的日本翻譯，再來看高市到底講了什麼，若高市這番話是把台灣講成地區，賴清德跟民進黨立委要如何自處？

廣告 廣告

陳揮文指出，日本從1972年與台灣斷交之後，根本不會把台灣當國家，當安倍晉三國葬時，台灣的代表是王金平、謝長廷以及蘇嘉全，日本安排是所有國家代表都結束後，才換台灣跟巴勒斯坦，此舉就是把台灣隔除在國家代表團之外。

陳揮文強調，高市早苗詢答全程有8小時，他還沒空仔細去讀，但若照網路上的翻譯，高市是把台灣當地區，那賴清德要再吃壽司？賴清德只有講到跟中國的交往，一定要強調對等、尊嚴是最基本原則，但日本對台灣就跪下去，有對等跟尊嚴嗎？「很明顯沒有」。

陳揮文強調，中國已放話要高市早苗說清楚，日本的一貫立場是什麼，而依中日建交時的共識，就是日方承認一中、台灣屬於中國一部分，若高市真的這樣說出口呢？屆時賴清德該怎麼辦？更悲哀的是賴清德是總統，代表台灣所有人，那台灣也很難堪。這是更嚴重的事。

更多風傳媒報導

