賴清德吃壽司挺日、緬懷黃百韜 林沛祥：心中的國到底是哪個國？
近日總統賴清德發文大吃壽司力挺日本農漁產，民進黨立委甚至要求政府補助民眾到日觀光旅遊，國民黨團首席副書記長林沛祥今（23日）表示，受對美關稅衝擊，台灣的農產品如鱸魚、鬼頭刀恐滯銷或價格崩盤，請問賴政府的作為在哪？自己的國家不救，對內卻大搞分化與操作意識形態對立，賴總統曾說要同一國，請問您的心中到底有無中華民國？難道在您眼中認為台灣人有錢又有閒，就可以隨意揮霍跟讓各國當盤子？
林沛祥透過國民黨團發布新聞稿說，賴總統昨日提及黃百韜將軍的貢獻，他表示可惜，賴總統先前在抗戰勝利八十周年均未對二戰時日本法西斯軍國主義侵略行為作任何表態，如今對於黃百韜將軍抗日的貢獻也隻字未提，無視黃將軍為中華民國存亡的英勇奮戰事蹟。
他說，讓外界困惑的是，賴政府的內政部長劉世芳高喊要讓賴清德當台灣國主人；賴清德主席任命的民進黨秘書長徐國勇天天說台灣沒有光復日，這樣子的作為，賴總統對得起黃百韜將軍？對得起為中華民國抗日犧牲奉獻的英靈？
林沛祥表示，政治可以攻防，但要有良心，不要為了政治利益而拿已逝者來消費，抗中保台已讓全台民眾知道是個詐騙話術，如果真的心中有中華民國，真的尊崇及保護中華民國國軍，請好好告訴國人，我們買的高價武器何時可以準時交貨保護台灣？何時落實國民黨所提出及三讀通過的為軍人加薪法案？請賴總統要有中華民國三軍統帥該有的樣子，別讓外界再質疑賴總統心中的國家到底是哪一國。
