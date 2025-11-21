賴清德吃壽司挺日！謝龍介「2字諧音」酸爆

▲總統賴清德昨（20）日以行動支持日本，公開貼出自己午餐享用壽司、帆立貝的照片。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，北京政府隨即祭出「禁日令」，包括呼籲國人不要赴日旅遊、禁止日本水產進口等措施。總統賴清德昨（20）日以行動支持日本，公開貼出自己午餐享用壽司、帆立貝的照片，迅速登上日本及多家外媒版面；然而，國民黨立委謝龍介今（21）日表示，賴清德吃壽司有點辭不達意，壽司的諧音跟「輸死」很相近，以後直接吃「沙西米」（生魚片）就好。

謝龍介今日受訪時表示，日本在台50年，雖經歷很多痛苦，但最後20年三、四代人對日本情愫不同，基本對日本有好印象，台灣鄉親跟日本民眾互動比較好。

話鋒一轉，謝龍介直言，賴清德吃壽司有點辭不達意，賴清德在台南贏很多，國民黨則被稱為「美國西裝」，講成台語就是「大輸」；若是民進黨在議會一面倒，國民黨就會說「sushi（壽司）」，諧音跟「輸死」一樣。

謝龍介幽默表示，所以賴清德吃壽司，是誰要輸死？建議以後直接吃「沙西米（生魚片）」就好；謝也強調，整個世界和平是地球一份子都有責任，希望中日不要為台灣大打出手，千萬不要擦槍走火。

