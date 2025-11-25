賴清德吃壽司挺高市早苗 陳揮文預言結局「情何以堪」

日本首相高市早苗「台灣有事」說，造成中日關係緊張，大陸因此祭出多項反制措施，風波持續延燒，總統賴清德日前則曬出吃壽司的照片，以行動力挺日本。資深媒體人陳揮文質疑，高市在詢答過程中是否把台灣當地區，那台灣情何以堪？有對等跟尊嚴嗎？他更預言，因大陸已形同表態要高市早苗改口，說明台灣是中國一部分，若高市早苗真的改口了，那賴清德不僅難堪，全台灣也跟著難堪。

針對高市早苗近日在國會備詢時，一席「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，陳揮文昨（24）日在YT直播中直言，賴清德曬出吃壽司的照片力挺高市早苗，處理方式跟四叉貓一樣，這個國家就是完蛋。

陳揮文也提及，高市早苗這番言論，很需要專業的日本翻譯，再來看高市到底講了什麼，若高市這番話是把台灣講成地區，賴跟民進黨立委要如何自處？陳表示，日本從1972年與台灣斷交之後，根本不會把台灣當國家，當安倍晉三國葬時，台灣的代表是王金平、謝長廷以及蘇嘉全，日本安排是所有國家代表都結束後，才換台灣跟巴勒斯坦，此舉就是把台灣隔除在國家代表團之外。

陳揮文強調，高市早苗詢答全程有八小時，他還沒空仔細去讀，但若照網路上的翻譯，高市是把台灣當地區，那賴清德要再吃壽司？他批賴，只有講到跟大陸的交往，一定要強調對等、尊嚴是最基本原則，但日本對台灣就跪下去，有對等跟尊嚴嗎？「很明顯沒有」。

陳揮文昨也在自己節目中直言，大陸已放話要高市早苗說清楚，日本的一貫立場是什麼，而依中日建交時的共識，就是日方承認一中、台灣屬於中國一部分，陳揮文說，若高市真的這樣說出口呢？屆時賴清德該怎麼辦？更悲哀的是賴是總統，代表台灣所有人，那台灣也很難堪。這是更嚴重的事。

值得一提的是，陳揮文的預言，對照昨晚突傳出川習通話且有談台灣、川普今早也和高市早苗通話說明與習談話內容，但川普、高市早苗都不講到底談了台灣什麼？令人不免想到，陳揮文昨日的「預言」是否會成真。

