賴清德吃壽司掀午餐外交炫風！他曝高明之處

▲總統賴清德大吃壽司、味噌湯，力挺日本，掀起日本網友討論。（圖／取自賴清德臉書）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前在社群上發出吃壽司挺日本水產的貼文，社群媒體X上一天內破2000萬點閱、超過4000則留言、近3萬次轉發，絕大多數都是日本人的感謝，反應熱烈。對此，醫師楊斯棓分析，賴清德高明之處在於沒有提到中國、更沒提到「抗中保台」，卻以一張午餐照片清楚展現聲援日本盟友、安撫台灣民心，是「上醫醫國」的最佳典範。

楊斯棓以「上醫醫國：一場不需要飛彈的餐桌外交」在社群上表示，賴清德輕輕夾起一塊生魚片，發則短文，吃下去的不只是蛋白質，而是展現文明世界的價值觀。他說，這張照片的高明之處，在於「不語」，賴清德沒有提到中國，也沒有說「抗中保台」，甚至連眼神都沒有殺氣，卻清楚傳遞了一個訊號，「中國抵制的，正是我所珍視的」。

對比中國的蠻橫無理與賴清德的午餐外交，楊斯棓分析，相較於中國「戰狼」的青筋咆哮，賴清德安安靜靜地坐在官邸，端起一盤鹿兒島的鰤魚與北海道的干貝，展露燦笑，在國際政治的餐桌上叫「四兩撥千斤」，文明人與野蠻人的區別，往往不在於誰的聲音大，而在於誰能在對手氣急敗壞的時候，還能保持胃口，從容進食。他提到，​賴清德既聲援日本盟友，又安撫台灣民心，還順便替中國測量了一下血壓。所謂「上醫醫國」正式如此。

此外，賴清德吃壽司挺日本，不僅在社群上獲得廣大日本人迴響，消息登上各大日本新聞，在日本電車與街頭的電視牆播送外，更掀起國際上「午餐外交」炫風。日本參議員梅村瑞穗就在社群上發出吃滷肉飯、芒果優格來挺台灣，並表示非常感謝；​美國駐日大使葛拉斯（George Glass），也在社群發出吃日本帆立貝的照片，接力表達立場。

而「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）也發布聲明，譴責中國，聲援日本，並強調灣人民必須能自由決定自己的未來。媒體人黃暐瀚也分析，台灣人在日本311大地震後踴躍捐款展現跨國情誼，日本民眾自發接力感謝台灣，善待台灣的觀光客，台灣的「善帶來更多的善」。

