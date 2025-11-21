賴清德吃壽司掀「午餐外交」炫風日議員、美大使響應...楊斯棓讚「上醫醫國」：中國抵制是我珍視的

總統賴清德昨（20）日在社群上發出吃壽司挺日本水產的貼文，社群媒體X上24小時內破2000萬點閱、超過4000則留言、近3萬次轉發。醫師楊斯棓分析，賴清德高明之處在於沒有提到中國、更沒提到「抗中保台」，卻以一張午餐照片清楚展現聲援日本盟友、安撫台灣民心，是「上醫醫國」的最佳典範。

楊斯棓以「上醫醫國：一場不需要飛彈的餐桌外交」在社群上表示，賴清德輕輕夾起一塊生魚片，發則短文，吃下去的不只是蛋白質，而是展現文明世界的價值觀。這張照片的高明之處，在於「不語」，賴清德沒有提到中國，也沒有說「抗中保台」，甚至連眼神都沒有殺氣，卻清楚傳遞了一個訊號，「中國抵制的，正是我所珍視的」。

對比中國的蠻橫無理與賴清德的午餐外交，楊斯棓分析，相較於中國「戰狼」的青筋咆哮，賴清德安安靜靜地坐在官邸，端起一盤鹿兒島的鰤魚與北海道的干貝，展露燦笑，在國際政治的餐桌上叫「四兩撥千斤」。文明人與野蠻人的區別，往往不在於誰的聲音大，而在於誰能在對手氣急敗壞的時候，還能保持胃口，從容進食。​賴清德既聲援日本盟友，又安撫台灣民心，還順便替中國測量了一下血壓。所謂「上醫醫國」正式如此。

賴清德吃壽司挺日本，不僅在社群上獲得廣大日本人迴響，消息登上各大日本新聞，在日本電車與街頭的電視牆播送外，更掀起國際上「午餐外交」炫風。日本參議員梅村瑞穗就在社群上發出吃滷肉飯、芒果優格來挺台灣，並表示非常感謝；​美國駐日大使葛拉斯（George Glass），也在社群發出吃日本帆立貝的照片，接力表達立場。

而「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今日也發布聲明，譴責中國，聲援日本，並強調灣人民必須能自由決定自己的未來。

