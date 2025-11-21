賴清德吃壽司登上日媒！NHK：台灣力挺日本

總統賴清德分享吃鹿兒島產的壽司，力挺日本水產，登上日本媒體。（圖／翻攝自賴清德臉書）





中國與日本的外交紛爭持續延燒，日本堅守立場，也讓各國相挺！總統賴清德分享吃鹿兒島產的壽司，力挺日本水產，美國駐日大使也翻出大啖海鮮的照片，還暗酸中國可能暫時吃不到。而美國國務院，更是在中日風波爆發後，首度主動發聲力挺日本，強調美日同盟承諾，明確且堅定。

總統賴清德開心邀請國人一起吃日本料理，要用行動替日本按個讚。

NHK記者：「照片還特別標註，是鹿兒島產的鰤魚和北海道的帆立貝。」

這篇貼文立刻在日本炸開，東京街頭巴士還有捷運上，都可以看到賴清德吃日料的身影，彷彿變身期間限定代言人。

NHK記者：「作為台灣民進黨政府，似乎有意在中國對日本的反彈日益加劇，且事態逐漸升級的情況下，表達支持日本的立場。」

日本議員梅村瑞穗看了更激動喊出「德不孤必有鄰」，說自己也要來品嚐台灣，下一秒更立刻曬出台灣滷肉飯和芒果甜點的照片，這場你吃我也吃的國際接力，美國也忍不住跳進來，一起美食外交。

美國駐日大使葛拉斯，在X平台上翻出今年5月大啖日本海鮮的老照片，邊曬邊補刀，大讚北海道帆立貝真好吃，「但如果你在北京，那就當我沒說吧」，還有美國國務院副發言人皮戈特也發文指出，美國對美日同盟承諾，明確且堅定，這是中日風波爆發後，美國國務院首度主動發聲挺日本。

前白宮官員杜如松：「中國因為日本首相的發言，對日本進行懲罰式的報復，這件事確實令人擔憂，美國必須站在日本這一邊，因為如果連美國都不這麼做，就不會有其他國家願意站在台灣那邊了。」

前白宮官員杜如松也在美國聯邦參議院外交委員會的聽證會上，強調美日台必須站在一起，面對惡鄰居，台日都不會是孤軍作戰。

