賴清德吃壽司「登日媒、各大外媒」！她驚曝歷史契機：對台灣非常重要

政治中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德昨（20）日午間貼出午餐照，是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，照片引發廣大迴響，甚至登上各大日媒、外媒版面，科技專家許美華就分析這一系列台日互動，直言「高市早苗擔任首相的未來這幾年，對台灣非常重要」。

繼日前發布旅遊警示後，日媒報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品兩周前，才恢復對中國出口。總統賴清德也以實際行動力挺日本，20日賴清德分享自己的午餐照說，午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，網友則湧入留言，「以前中國突然不買我們的鳳梨時，日本就伸出援手買單！現在是台灣伸出援手的時候了，吃爆日式料理！」、「支持日本就對了！感謝賴總統」。

廣告 廣告

賴清德吃壽司登日媒、各大外媒。（圖／翻攝自X平台）

賴清德吃壽司的照片，已經登上各大日本媒體版面，外媒《CBS》、《路透社》等也紛紛報導，科技專家許美華就在臉書發文大讚「這樣就對了」，同時也提到，最近日本跟中國為了高市強硬回應「台灣有事」而關係緊繃，中國各種報復手段陸續出籠，先是喊停中國觀光客，然後是干貝海鮮。雖然「台灣有事、日本有事」早在安倍時代就被提出來，但中國在當時的反應遠遠沒有今天強烈，顯然亞太、台海情勢，已經進入劇情緊張的新一季。

許美華表示，高市早苗因為獨特的個人強烈風格，民意支持度高達七成，這在日本政壇是極爲少見的，即使是當年高市的師傅安倍晉三都做不到。日本政局在過去20年，曾經換過十幾個首相，在過去5年更曾出現好幾個「首相短命」的現象。

許美華分析，現在高市早苗超高的支持度，應該可以擺脫過去幾年日本政局動盪的魔咒，打造出一段強硬面對中國、積極介入印太，值得期待的高市時代。最後許美華也呼籲賴政府，「真的要好好把握這個歷史契機，在民間『台日友好』的基礎上，從海鮮、水果、農業、半導體到共同防禦，跟日本建立更具體的聯盟合作架構」，直言「高市早苗擔任首相的未來這幾年，對台灣非常重要」。

更多三立新聞網報導

最好的宣傳！賴清德大啖日水產 日議員曬吃滷肉飯照致意：德不孤必有鄰

台日友好！安倍昔曬鳳梨照送暖 賴清德大啖「壽司+味噌湯」挺日本水產

中共官媒嗆賴清德「媚日戀殖」！陸委會批不妥：對民主國家自然有好感

德美台專家齊聲：能源是國家生存問題，「台灣應以國際為師」

