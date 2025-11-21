賴清德吃日料挺日本「是虛的」？沈富雄：對台灣未來沒好處

中國大陸近日宣布全面停止進口日本水產品，總統賴清德20日社群平台分享他吃日本料理的午餐照，展現對日本的支持。前立委沈富雄表示，這雖是成功、廉價、有效的外交，但「這是虛的」，對台灣的未來沒有任何好處。

總統賴清德吃日本料理表態支持日本。（圖／翻攝賴清德臉書）

賴清德在社群平台貼出自己享用日式料理的照片，並特別標示午餐中包含「來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。照片中可見賴清德還特地夾起1塊北海道帆立貝展示，他還在貼文中寫道：「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並附上壽司和比讚的貼圖，表達對日本水產品的支持。

沈富雄。（圖／中天新聞）

沈富雄今天在政論節目《少康戰情室》表示，賴清德此舉在日本得到非常好的迴響，是一次最廉價、最有效的實質外交，但這樣的動作，在台灣也引起兩極化的反應。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

沈富雄認為，賴清德可以有所表示，但要適可而止，不要做到赤裸裸，因為這樣對高市早苗不見得好，而且恐會讓大陸更不滿，「這是成功的、廉價的、有效的外交，但是我要做一個結論，這是虛的，對台灣的未來，短期、長期，都沒有任何好處。」

