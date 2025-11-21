賴清德吃日本料理相挺！解放軍出動 偵獲29架軍機創本週新高

大陸日前宣布停止進口日本水產品，被視為對日本首相高市早苗「台灣有事論」的反制措施，總統賴清德則在社群平台貼出日本料理午餐照表達支持日本。國防部今（21）日表示，從20日上午6時至今日上午6時，偵獲解放軍機29架次，這也是本週軍機當日出動最多架次。

共機。（圖／國防部網頁）

國防部今天公布最新共機動態，自20日上午6時起至21日上午6時，總共偵獲29架次共機出海活動，其中17架次逾越海峽中線進入中部、西南空域，另外，有共艦7艘持續在台海周圍活動。

共機20日上午6時至21日上午6時動態。（圖／國防部）

共機昨日出動29架次，從本周一算起，單日依序出動架次為8、13、9、16架次。國防部強調，國軍已動運任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

