賴清德吃日本水產力挺！日美女參議員「魯肉飯加芒果」回敬：德不孤必有鄰

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗因「台灣有事」將使日本進入存亡危機事態的發言，讓中國玻璃心又碎，中國祭出包含旅遊和貿易反制手段，19日再宣佈暫停日本水產。總統賴清德20日發文分享自己的午餐，大啖日本鹿兒島、北海道水產品力挺日本。日本參議員梅村瑞穗也透過社群平台曬出台灣滷肉飯和芒果照片回敬。

日中關係緊張，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品2週前才恢復對中出口。

賴清德20日在社群平台X上貼出壽司還有味噌湯，並提到有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，這一畫面也獲得日媒報導，並在東京電車上和新宿等地的大螢幕上出現。

日本政界也隨後回敬，參政黨參議員梅村瑞穗在X平台分享賴清德貼文，表示「明天午餐我打算吃台灣的滷肉飯跟芒果，德不孤、必有鄰，非常感謝」。

不過，梅村瑞穗在首篇貼文後2個多小時後就立刻曬出吃滷肉飯和芒果優格的照片致意。她還透露自己習慣的吃法，將芒果乾浸泡在優格中過夜，其口感會變得更加新鮮美味。

日本網友也留言回應，「台灣的鳳梨也很好吃，該去買鳳梨回報了」、「台灣的芒果乾相當入味」、「議員是言出必行的人」。

