賴清德吃日本水產挺日 馬文君諷：乾脆學生班班吃壽司

大陸於11月19日宣布全面停止進口日本水產品，賴清德總統20日透過臉書等社群平台分享日本料理午餐照，展現對日本的支持。對此，國民黨立委馬文君批評賴清德把國安當兒戲，她直言，我們不需要只會搞笑的國家領導人，否則乾脆學生班班吃壽司、吃干貝好了。

賴清德吃壽司午餐。(圖/截自賴清德X)

馬文君21日在臉書貼文寫道，近日，日本首相高市早苗「台灣有事，就是日本有事」的發言，引來大陸一系列的報復措施，包括抵制赴日旅遊、暫停日本水產品進口等，也讓中、日的緊張關係一觸即發。

馬文君表示，然而總統賴清德、外交部長林佳龍，兩位主管國安、外交的重要人物，卻不約而同在社群以「午餐壽司、味噌湯」、「晚餐生魚片」的方式回應，且刻意強調日本水產品。

林佳龍吃干貝晚餐。(圖/截自林佳龍臉書)

馬文君指出，她知道賴總統、林部長要凸顯「台日友好」，力挺日本的態度，但這些工作請交給網紅就好了，我們需要的是總統、是部長，不要只會搞笑的國家領導人。

馬文君強調，況且這樣的做法，無法展現國家領導人應有的高度，反而讓人質疑賴政府是否把嚴肅的區域問題當兒戲、當成諷刺大陸的笑料，要不要比照班班喝鮮奶，乾脆班班吃壽司，班班吃干貝？

(圖/截自馬文君臉書)

最後馬文君奉勸賴總統，請以國家領導人的高度，嚴肅應對中、日及區域問題，台灣處在衝突第一線，任何錯誤訊號都可能加劇風險，把台灣牽扯其中，也請賴總統展現領導責任，不要再將國安議題當成兒戲。

