賴清德吃日本海鮮照登東京電車和大螢幕！在日台人大讚：讓更多人看見

賴清德吃日本海鮮力挺日本的畫面登上東京地鐵。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗拋出「台灣有事」將觸發日本存亡危機事態相關言論後，觸動中國處處都是敏感帶的神經，展開外交報復，宣布再度禁止日本水產品進口。就在中國進行報復之際，總統賴清德20日曬出大啖鹿兒島比目魚、北海道干貝壽司的畫面，掀起台日網友熱議，經過日媒報導後登上日本電車螢幕。

賴清德昨以實際行動力挺日本，20日分享自己的午餐照表示，午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，網友湧入留言，「以前中國突然不買我們的鳳梨時，日本就伸出援手買單！現在是台灣伸出援手的時候了，吃爆日式料理！」

廣告 廣告

一名台灣網友在Threads發文指出，在搭乘東急田園都市線時，看到新聞跑馬燈播放《共同社》快訊，以「台湾総統、すしランチで日本支援」（台灣總統以壽司午餐支持日本）為標題，搭配賴清德拿著日本生魚片壽司和北海道干貝的照片，支持日本漁業。

亦有其他網友回報，在秋葉原、新宿和東京其他車站同樣看到相關報導畫面。許多網友紛紛表示「這效果真的很好，非常即時」；政治工作者周軒也直呼「做外交就是這樣」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中共施壓日本堅不向人民幣下跪！胡采蘋點出「2關鍵」：台灣沒有這種決心與覺悟

高市一句「台灣有事」引中日交惡擴大！《共同社》：中國暫停進口日本水產