賴清德吃日本海鮮照登東京電車！新宿、公車全都有 他驚：外交就是這樣

政治中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德昨（20）日午間貼出午餐照，是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，照片引發廣大迴響，還有不少台灣網友發現，賴清德吃壽司的照片登上日本東急電鐵車廂、新宿街頭大螢幕、日本公車，政治工作者周軒就大讚「做外交就是這樣」。

繼日前發布旅遊警示後，日媒報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品兩周前，才恢復對中國出口。總統賴清德也以實際行動力挺日本，20日賴清德分享自己的午餐照說，午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，網友則湧入留言，「以前中國突然不買我們的鳳梨時，日本就伸出援手買單！現在是台灣伸出援手的時候了，吃爆日式料理！」、「支持日本就對了！感謝賴總統」。

廣告 廣告

台灣網友分享在日本電車、公車、街頭，偶遇賴清德總統吃日本海鮮的照片。（圖／翻攝自Threads）

許多在日本旅遊的台灣人，昨天陸續在日本「各個角落」發現賴清德總統的身影，包含日本東急電鐵田園都市線的車廂螢幕、新宿鬧區大螢幕、日本公車螢幕，都貼出賴清德吃日本壽司、日本海鮮力挺日本的照片。

網友紛紛表示「真的是最好的宣傳」、「在日本公車上看到我推的威廉總統」、「在電車放出來有點強力」、「直接寫台灣總統，現在大家都不演了，大場面要來了嗎」、「不得不說，威廉這個動作很讚」、「這個也太讚了」，政治工作者周軒也大讚「做外交就是這樣」。

更多三立新聞網報導

賴清德吃日本海鮮讓中共崩潰了！怒嗆：作秀改變不了台灣是中國的

賴清德吃壽司「登日媒、各大外媒」！她驚曝歷史契機：對台灣非常重要

最好的宣傳！賴清德大啖日水產 日議員曬吃滷肉飯照致意：德不孤必有鄰

台日友好！安倍昔曬鳳梨照送暖 賴清德大啖「壽司+味噌湯」挺日本水產

