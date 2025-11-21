賴清德吃日本海鮮照！衝破1500萬次瀏覽、20萬讚 網驚：九成日本人

政治中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德昨（20）日午間貼出午餐照，是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，照片引發廣大迴響。就有網友發現賴清德總統這張照片在X平台上，已經超過1500萬次瀏覽。

繼日前發布旅遊警示後，日媒報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品兩周前，才恢復對中國出口。總統賴清德也以實際行動力挺日本，20日賴清德分享自己的午餐照說，午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

就有網友發現，賴清德總統在X平台上用日文PO出的這張吃日本海鮮、壽司，還搭配味噌湯的照片，昨天僅僅半天的時間，就已經超過1500萬次瀏覽，還有20萬個讚、2萬次轉發，其中有九成都是日本人，讓網友忍不住大讚「這就是台灣人的總統」。

其他網友則紛紛表示，「國際曝光度成效驚人！要大大讚美想出威廉吃壽司這個點子的幕僚」、「超級驚人的效果，賴桑太讚啦，真想給那個幕僚大大點」。

