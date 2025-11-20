賴清德吃日本海鮮讓中共崩潰了！怒嗆：作秀改變不了台灣是中國的
政治中心／黃韻璇報導
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德昨（20）日午間貼出午餐照，是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，照片引發廣大迴響，甚至登上各大日媒、外媒版面，然而中國外交部發言人毛寧卻在記者會上怒嗆賴清德「表演作秀」。
繼日前發布旅遊警示後，日媒報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品兩周前，才恢復對中國出口。總統賴清德也以實際行動力挺日本，20日賴清德分享自己的午餐照說，午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，網友則湧入留言，「以前中國突然不買我們的鳳梨時，日本就伸出援手買單！現在是台灣伸出援手的時候了，吃爆日式料理！」、「支持日本就對了！感謝賴總統」。
賴清德吃壽司的照片引發國際熱議，不僅登上各大日本媒體版面，外媒《CBS》、《路透社》等也紛紛報導，對此，20日中國外交部例行記者會上，發言人毛寧稱，「台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。」
不過我國外交部長林佳龍20日在立法院答詢時就表示，中國以經濟脅迫、霸凌他國的案例不勝枚舉，一切都武器化，是不文明也不民主的做法，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面，阻止中共的霸凌行為。希望台灣人以行動表達對日相高市早苗及其政策的支持，多到日本觀光旅遊、多購買日本產品，表示台日友好。
