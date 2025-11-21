賴清德吃水產挺日本遭批作秀！綠委嗆國民黨：袖手旁觀還替加害者說話

民進黨立委邱議瑩號召高雄綠委合開「高市挺高市」記者會，痛批國民黨袖手旁觀還替加害者說話。（圖／李智為攝）

日本因首相高市早苗發表「台灣有事論」19日遭中國禁止水產品進口，昨總統賴清德po出吃日本水產照力挺，此舉卻遭藍營批評作秀。一群民進黨籍高雄立委今天（21日）舉行記者會喊出「高市挺高市」，聲援日本。他們表示，台灣是站在兄弟姊妹情誼互相支援、幫忙的角度聲援日本，並批評國民黨袖手旁觀還替加害者說話。

立委邱議瑩上午邀集其他高雄立委許智傑、李柏毅、林楚茵、黃捷等人合開「高市挺高市」記者會，以行動力挺高市早苗的挺台立場，展現台日友好情誼。

邱議瑩表示，台灣一直是和平的締造者，從來不去引起任何的爭端。引起紛爭的是中國，動不動就用經濟制裁的也是中國，絕對不是台灣跟日本。「我們只是站在日本有事，台灣伸援手這樣，是兄弟姊妹的情誼，大家互相支援，互相幫忙。」

許智傑指出，安倍曾賣台灣鳳梨挺台灣，總統賴清德吃日本壽司也就是相挺日本。他表示，希望國民黨可以一起呼應高市早苗的言論，日本所有的朝野政黨也都一致支持，這是國跟國之間尊嚴的問題。國民黨應該跟日本的朝野政黨互相觀摩學習，這是國家主權問題。

「國民黨口徑其實非常一致，是在幫加害者說話！」林楚茵表示，過去台灣被中國欺負，台灣的水產沒有任何理由方式被禁止，還好當時日本伸出援手，這次日本的水產沒有任何問題，干貝卻被退關了。

林楚茵痛批，當加害者在施暴的時候，國民黨不只袖手旁觀，還幫加害者講話或認為加害者在惹事，若反抗或是做聲援的動作，就是惹事，希望國民黨回頭是岸，不要為加害者講話。



