賴清德吃海鮮遍布日本角落！她揭「日網友反應」讚一句

日本首相高市早苗「台灣有事」一說引發中方強烈反彈，陸續祭出對日多項反制，包括赴日旅遊警示、禁日本水產等，對此，台灣賴清德總統20日在社群平台X曬出午餐吃壽司、喝味噌湯照片，貼文登上日媒報導，還有不少台灣網友發現，賴清德照片遍布日本東急電鐵車廂、新宿街頭大螢幕、日本公車等，日語教師周若珍就分享日本網友在社群平台上的各大反應，政治工作者周軒也大讚「做外交就是這樣」。





賴清德吃海鮮挺日本遍布「電車、公車」！她揭「日網友反應」讚：外交就是這樣

賴清德大啖日本新鮮海產，獲得大批日本網友狂讚。（圖／翻攝自賴清德IG）

根據《朝日新聞》報導，高市早苗在7日的預算委員會上表示，「台灣有事」恐構成日本的「存亡危機事態」，態度比歷任政府更為強硬，因此也引發了北京強烈反彈，祭出多項反制措施，日語教師周若珍20日發聲解析，台灣媒體引用《朝日新聞》的報導，說「（關於台灣有事）高市坦承自己不小心說過頭了」，然而報導的原文是「答弁後、首相は周囲にそう漏らしたという」（據說首相在答辯後向身邊的人這麼透露）。至於向誰透露？這件事又是據誰說的？報導中並沒有提及。在賴清德總統大啖日本海鮮力挺的貼文曝光後，她也分享日本網友的真實反應。





除了公車、電車上看到賴清德總統的身影外，社群平台也有不少日本網友轉發貼文。（圖／翻攝自X）

原本就討厭高市的人，全都引用這句話，要求高市收回之前的發言、道歉，甚至下台，這也讓她質疑，要高市下台的人，是希望誰來當首相？高市的支持者對於這種反對言論的消息來源有所懷疑，周若珍貼出日本網友在社群網路上的真實反應，指看到的狀態是「狂按發文說『謝謝台灣』、『好喜歡台灣』的日本網友愛心（而且專挑沒有飄出去，讚數沒有上千的，嘻嘻）」。周若珍也強調，大家要怎麼解讀這篇報導都是各位的自由，但她的想法永遠一致，請大家不要忘了問題的根源「從頭到尾都是中國好嗎？只要中國不要亂侵略別人，台灣跟日本一輩子都不會有事。謝謝大家」。

原文出處：賴清德吃海鮮挺日本遍布「電車、公車」！她揭「日網友反應」讚：外交就是這樣

