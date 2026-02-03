賴清德吃韓國瑜豆腐？陳揮文看不下去嘆：解鈴還須繫鈴人

總統賴清德昨日受訪表示，總預算案卡關，但立院強行表決通過修正黨產條例等法案，希望全民評評理，他甚至還請託立法院長韓國瑜發揮功能，儘速通過總預算及國防特別預算。對此，資深媒體人陳揮文表示，賴清德這是在吃韓國瑜的豆腐，現在這個僵局「解鈴還須繫鈴人」。

賴清德2日拜訪台北郵局，感謝郵政同仁的努力。（圖取自賴清德臉書）

陳揮文2日在友台政論節目《新聞大白話》中表示，當行政院長卓榮泰罵在野黨是「抄抄寫寫、不倫不類」，話都講到這樣了，如果新任的民眾黨立院黨團要去跟民進黨合作？「那就去合作啊！」其實要不要綠白合，輪不到立委決定。

賴清德2日受訪。（圖/中天新聞）

陳揮文提到，現在這個招數又來了，府院評估「不副署攔截」，又要來搞不副署了，就是立法院不管通過中天條款、救國團、黨產什麼的，行政院就是不副署，就是這樣一路搞，搞到年底的九合一選舉，搞到明年的總統、立委提名，甚至搞到2028年，看起來賴清德是這樣子了

陳揮文直言，現在這個僵局「解鈴還須繫鈴人」，真的應該負責的人是賴清德，但賴清德接受訪問時都還笑得出來，因此他要說「是在煩惱啥？總統都可以這樣露齒笑，然後吃韓國瑜的豆腐，然後掉頭就走了。所以大家不用生氣，也不用緊張，就讓藍、綠、白的僵局，持續到2028吧」。

