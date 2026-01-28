賴清德同意陳菊請辭 總統府：病情持續進步、但完全康復仍需時間

監察院長陳菊。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 監察院長陳菊因腦血管阻塞休養已逾一年，總統府今（28）日發布總統令指出，陳菊已請辭，並予以免職。對此，總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前住院就第一時間請辭，但總統賴清德盼其安心復健，再行歸位。不過，陳菊病情雖持續進步，但距離康復仍需時間，總統同意請辭。

總統府今下午發布總統令指出，「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效。」

郭雅慧今晚表示，陳菊為美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻；其後歷任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

郭雅慧指出，陳菊先前因中風住院，第一時間即提出辭呈，惟總統勸請以健康為重，盼其安心復健、待身體狀況允許再行歸位。不過，她說，院長病情雖持續進步，但距完全康復仍需時間，院長於近期再度請辭，總統予以同意。

郭雅慧表示，為使院務運作無縫銜接，總統委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，並祝福陳菊後續復健順利、身體健康。

另據媒體報導，陳菊任期到明年7月底止，賴清德擬不另行提名新院長，任期屆滿前由李鴻鈞代理即可。

