賴清德名言「北京2027目標武統台灣」...李忠憲指「最後的現實提醒」：和平不是被賜予「是共同守護的」

總統賴清德昨日召開記者會宣布國防特別預算，並明言北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備。成大教授李忠憲今（27）日表示，賴總統的警告不是要嚇誰，而是要喚醒那些一直以為「和平會自然降臨」的同胞，「真正的和平不是被賜予的，而是清醒、自覺、共同守護的」，希望更多台灣人願意張開眼睛。

「2027 的警鐘：不是恐嚇，而是最後的現實提醒」，李忠憲今日在臉書發文表示，賴清德總統大幅增加國防預算，而且指出2027這個數字，想想自己還有必要對台灣的國家安全寫些什麼嗎？如果這個警告的訊號不夠強大，對於國家受到威脅還能夠繼續不知不覺的人，可能再也沒有什麼可以喚醒這些毫無現實感的人。

廣告 廣告

李忠憲並說，德國的媒體判斷中國動手的日子差不多也是在這個時間，他之前也寫了好幾次相關的文章，依賴總統謹慎小心的行事風格，這些訊息應該來自於美國和歐洲、日本重要的情報來源。看AIT立即發表贊同的新聞，顯然台美已經有很深的共識。更值得觀察的是，台灣民眾黨和黃國昌的反應，跟中國國民黨有些不同。

「美國不出手，台灣會完蛋，美國人大概也能夠體會到目前台灣的這種處境」，李忠憲指出，當年烏克蘭總統沒有在戰爭前做這樣的宣示，但台灣不是烏克蘭，就他看來台灣對美國利益來講最危險的不是熱戰，而是中國藉由台灣內部中國代理人，利用訊息戰爭和民主制度、合法拿到台灣的戰略地位和半導體的產業。

李忠憲直言，前一陣子因為藍白在立法院胡搞瞎搞，再加上大罷免的失敗，自己不免對於人生參加反紫光的運動感到懷疑，但看到昨天賴總統的宣示和美國AIT的反應，想想以前做的這件事情可能真的對台灣的未來是正面的，心中也放下了一顆石頭。

李忠憲形容，台灣的處境一直困難，有靈性跟現實感的人，很早就能夠了解中國併吞台灣的種種作為，甚至有些人深受其害，一直籠罩在不安之下。

「賴清德總統這次罕見而明確的宣示，不是政治語言，也不是恐嚇，而是台灣在歷史轉折點上最後的清醒時刻」，李忠憲表示，2027不只是數字，而是來自美國、歐洲、日本多方情報的交集，是一個文明體可能面臨存亡的節點，而這個影響是全面的，對人類自由民主的文明是否畫下句點的關鍵時刻。

李忠憲認為，台灣真正的危機，不是戰爭，而是「不戰而屈人之兵」：中國代理人利用民主制度合法奪取台灣戰略地位和半導體產業。資訊戰讓人心麻痺，民主內部的瓦解比飛彈更快，「藍白在國會的胡鬧、大罷免的失敗，都讓人覺得歷史的潮水似乎一面倒向深淵。」

「但看到這次總統的宣示、看到美國的明確態度，那些年我們做的事情，可能真的為台灣延長了時間。而我們努力所延長的每一天，都不是理所當然」，李忠憲說，台灣三十年來一直處於危機之中，看得懂的人，早已感受到壓力；看不見的人，只會在歷史真正壓下來時才知道疼痛。

李忠憲表示，賴總統的警告不是要嚇誰，而是要喚醒那些一直以為「和平會自然降臨」的同胞，「真正的和平不是被賜予的，而是清醒、自覺、共同守護的」，希望更多台灣人願意張開眼睛，看見戰略格局的變化，看見國家的脆弱，也看見自己每一天的選擇如何影響台灣的未來。

（圖片來源：李忠憲臉書、總統府）

更多放言報導

吳怡農自薦選北市、沈伯洋呼聲高...李忠憲提昔和兩人開會經驗：親身觀察而言，強力支持沈伯洋

國民黨為中配參政硬修《國籍法》...李忠憲指「一鍵開啟合法化國家滲透」：香港花了20年的事「台灣僅靠傅崐萁一個會期」