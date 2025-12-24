賴清德向1219隨機攻擊受害者表達哀悼 強調「政府要建立更迅速的應變制度」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

27歲兇嫌張文上週五晚間在捷運台北車站、中山商圈犯下隨機攻擊案，導致4人（含張文）身亡、多人受傷，震撼社會。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（24）日再次向罹難者家屬及傷者表達哀悼與慰問。他說，政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度，同時也要提升警察同仁的執勤安全。

身兼民進黨主席的總統賴清德今（24）日再次向「1219北市隨機襲擊事件」罹難者家屬及傷者表達哀悼與慰問。（資料照）

民進黨中執會今日下午召開中執會，據發言人吳崢轉述，賴清德在會上致詞提到，上週五發生的「1219北市隨機襲擊事件」，造成多位民眾傷亡，震驚全國。在此，他要再次向罹難民眾與其家屬，表達最深的哀悼與慰問，期盼傷者能早日康復，受影響的國人能逐步回歸日常。同時，他也要向見義勇為、捨身救人的民眾，和在第一線辛苦的警消、醫護等執法、救難人員，致上最誠摯的敬意。

廣告 廣告

賴清德說，守護國人的生命財產，是政府最重要的職責。針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，必須持續強化整體維安作為，確保民眾的安全。他先前已提到，政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度；同時，也要提升警察同仁的執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可的重要關鍵。

賴清德提及，昨天，他在總統府召開「全社會防衛韌性委員會第六次會議」，達成3點重要共識：第一、全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制；第二、從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及；第三、推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。

賴清德表示，台灣仍有天災、地緣政治威脅等多重挑戰，政府必須整合所有的民間力量，提升台灣社會靈活且具彈性的應變能力，強化全社會防衛韌性，才能有效因應各項挑戰，守護每一位國人。

賴清德指出，為了全面提升社會整體韌性，無論是國防特別預算的提出，或是明年度中央政府總預算的編列，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性等相關工作的推動。他要再次誠懇呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。

賴清德說，最後，也請全體黨公職持續配合內政部等單位，進行「小橘書」等防衛韌性及全民防災的宣導，並全力澄清不實與虛假訊息，讓國人能夠安心、放心。

此外，與會人士透露，行政院副秘書長阮昭雄在會上報告，行政院週五預計召開臨時院會，內政部與交通部將分別提出重大交通節點，聖誕、跨年等大型人潮活動的強化安全方案。

更多FTNN新聞網報導

賴清德稱未來以「北市隨機攻擊案」為鑑 在人流眾多場所「加強部署警力」

拒讓恐懼擴散 蔣萬安定調「1219嫌犯」：不希望他名字被記住

37歲蕭男騎車下班遭砍身亡 卓榮泰慰問家屬：他們想了解年輕人為何鑄下大錯

