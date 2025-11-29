賴清德和學生合照「超萌1動作」曝！網全被甜暈：不愧是威廉總統

政治中心／李紹宏報導

總統賴清德今（29）日出席2025總統與青年論壇，以民主校園和AI永續等為主題，與來自全國超過200位高中生齊聚一堂，並和學生針對敏感問題直球對決。有趣的是，賴清德在和學生們拍照合影時，面對鏡頭擺出超萌的抬腳姿勢，影片全被錄下，讓網友大讚「總統也太親民」！

賴清德「抬腳」和學生一起拍照，讓網友大讚好親民。（圖／翻攝自Threads @william_chingte）

論壇中，其中一組來自新北市私立淡江高中的學生以「失敗展覽所」為題，探討現行教育體制下學生的心理需求與壓力，引起總統的高度關注與肯定。

此外，賴清德親自與高中生進行對話，直球回應各種犀利提問。面對學生單刀直入詢問「中共會打來嗎？」賴清德表示，這確實是身為總統最關切的問題。他引用古語回應，強調其處理原則是「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，意即絕不能心存僥倖，而必須積極做好充分的準備，才能有效維護國家安全。

事實上，總統賴清德近日才宣布新台幣1.25兆元國防特別預算，並提及北京當局以2027年完成武統台灣為目標進行整備。

賴清德和學生拍完照後，不忘揮手致謝。（圖／翻攝自Threads @william_chingte）

在論壇結尾時，不少學生搶著和賴清德合照留念，被女學生包圍，「萬紅叢中一點綠」；賴總統站在C位，面對鏡頭竟擺出超級萌的抬腳姿勢，連帶一旁女學生跟著效仿，笑翻全場。

這段影片被賴清德分享到Threads上，底下網友熱議，直呼賴清德實在太親民，「現在學生很敢鬧總統」、「威廉總統就是那麼勾錐」、「我們的總統就是這麼親民！好羨慕這些孩子，這麼近距離跟威廉總統有這麼開心的互動」；民進黨立委吳思瑤也大讚「總統太可愛了，很認真融入耶」。

