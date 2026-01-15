韓國總統李在明本月初甫訪大陸，接著應日相高市早苗邀請訪問日本。在中日爭執下，韓國成為中日爭取的對象，反觀台灣還是一面倒向美國。如今美國不允許大陸稱霸，自己倒當起國際惡霸，台灣恐怕會靠山山倒。

白宮近期一連串令人震驚的舉動引發兩種解讀，在野說，當心大陸會對台灣如法炮製；民進黨則稱，川普在下一盤大棋，最終目的是為了抗中。

從抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、嗆聲拿下格陵蘭，如今又鼓勵伊朗民眾推翻哈米尼政權。新加坡前總理李顯龍說，美國對委內瑞拉的行動短期內或許奏效，取得受人矚目的軍事成功，但它對國際體系造成的長期後果是小國需要擔憂的，「如果國際秩序是以這種方式運作，我們就有麻煩了。」

小國需要國際秩序保護，但藍綠對川普恣意妄為的分析卻不十分正確。首先，大陸仍是和統優先，目前看不出有動武的必要；其次，兩岸是一家人，美國再怎麼掀起全球大風暴，有大陸撐著，台灣的傷害必能減到最小。

美國恐強拿格陵蘭，烏克蘭戰事更不排除以俄美共識直接收場，民進黨口中振振有詞的民主價值已淪為壁紙。在中日韓3國中，韓國國力偏弱，但在中日爭端、中美競爭下，李在明以平衡外交讓韓國成為中美日爭取的對象，大家提條件，比賽愛韓國。

台灣本是中美必爭要地，民進黨只要收起仇中大旗，承認共享中華文化，從恢復兩岸民間交流做起，如此一來，所有的雞蛋不必全放在美國的籃子內，在與中美日平衡交往下，中美日也會比賽愛台灣，屆時賴總統肯定比李在明搶手。