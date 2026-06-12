賴清德和魏哲家屏東合體 台積電進駐屏科專區、啟動南台灣半導體 S 廊帶
總統賴清德12日出席「屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮」和台積電董事長魏哲家合體。（圖片來源／賴總統臉書）
總統賴清德今（12）日上午出席「屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮」時表示，該專區由中央、地方及產業攜手合作打造，象徵屏東正式迎接半導體產業及相關產業鏈進駐。總統指出，政府將串聯嘉義、臺南、高雄及屏東，打造南臺灣半導體S廊帶，並持續推動「均衡臺灣」，讓高科技產業帶動地方發展，促進國家整體進步。
總統賴清德說「今天我到屏東，參加屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮。感謝 周春米 縣長的努力，這是台灣第一個由台積電設計規劃，以建設先進半導體晶圓廠房及設施為核心的專區。」
賴清德抵達後首先觀看屏東園區開發影片，隨後致詞表示，「屏科半導體供應鏈專區」是臺灣第一個半導體產業鏈專屬園區，是由總統府潘孟安秘書長催生、台積電魏哲家董事長大力支持，在國科會吳誠文主委和屏東縣周春米縣長率領的中央與地方團隊攜手合作下，由台積電規劃設計，所共同打造的成果。
賴清德表示，這也代表了，台灣的半導體供應鏈將更完整、更有韌性。未來，從嘉義、台南、高雄到屏東，形成半導體產業的S廊帶，讓南台灣成為台灣立足世界的重要基地，也讓國家發展更加均衡。
「今天進駐屏東的，不只有台積電，也有半導體產業鏈的好夥伴。這代表台灣正在形成更完整的國家隊，未來面對全球布局，會更有實力、更有韌性。」賴清德說。
他還說「我也在現場，向產業界報告，無論是水、電、土地、人才，政府都會持續盤點與整備，當產業最堅強的後盾。台灣歡迎國際級公司、歡迎全球人才，也準備好讓國際供應鏈來到台灣，一起在這裡立足台灣、布局全球、行銷全世界。」
在電力供應方面，賴清德表示，可以參考台電24小時即時資訊的備轉容量率，以上週為例，備轉容量率大多維持在20%以上。未來雖然資料中心、算力中心將帶來新的用電需求，但不會在短時間內大幅增加，而且政府也持續推動各項電力建設。另一方面，在張忠謀創辦人、魏哲家董事長及產業界的努力下，科技持續進步，無論是矽光子技術或液冷系統，都有助於降低能耗、提升能源效率。因此，雖然用電需求增加，但能耗持續下降，政府也將持續推動各項能源建設。
賴清德表示「台灣的進步，除了嘉惠自己，也要能幫助其他國家、帶動全球發展。未來，我們會讓高科技產業帶動傳統產業，也會照顧中小微型企業，讓台灣成為智慧國家、均衡台灣、人民安居樂業的好地方。」
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