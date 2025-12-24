賴清德哀悼北市隨機攻擊案罹難者 喊話提升警執勤安全.增支援量能

民進黨今（24）日召開第二十一屆第十一次中執會，兼任民進黨主席的總統賴清德致詞時向「1219北市隨機襲擊事件」罹難民眾與其家屬表達哀悼與慰問；同時也向見義勇為的民眾、警消、醫護等人致敬。此外，賴清德也呼籲朝野各黨團，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。

賴清德致哀罹難者 喊提升警執勤安全、增支援量能

賴清德致詞時向上週五發生的「1219北市隨機襲擊事件」的罹難民眾與其家屬，表達最深的哀悼與慰問，並期盼傷者能早日康復，受影響的國人能逐步回歸日常；同時，他也向見義勇為、捨身救人的民眾、在第一線辛苦的警消、醫護等執法、救難人員，致上最誠摯的敬意。

廣告 廣告

賴清德指出，守護國人的生命財產，是政府最重要的職責。針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，必須持續強化整體維安作為，確保民眾的安全，「我先前已提到，政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度；同時，也要提升警察同仁的執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。」

賴清德再指，從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可的重要關鍵。

賴清德曝「全社會防衛韌性」3點共識：讓防衛能力扎根社會

賴清德表示，昨（23）日他在總統府召開「全社會防衛韌性委員會第六次會議」，達成三點重要共識：第一、全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制；第二、從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及；第三、推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。

賴清德指出，台灣仍有天災、地緣政治威脅等多重挑戰，政府必須整合所有的民間力量，提升台灣社會靈活且具彈性的應變能力，強化全社會防衛韌性，才能有效因應各項挑戰，守護每一位國人。為了全面提升社會整體韌性，無論是國防特別預算的提出，或是明年度中央政府總預算的編列，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性等相關工作的推動。

賴清德籲朝野黨團 速審國防特別條例與總預算案

賴清德呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。也請全體黨公職持續配合內政部等單位，進行「小橘書」等防衛韌性及全民防災的宣導，並全力澄清不實與虛假訊息，讓國人能夠安心、放心。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

邱議瑩推動漫風政策看板 創意設計引發熱烈討論

程序委員會爆激烈口角！翁曉玲稱「沒聽到有異議」遭綠衝主席台敲桌

賴清德彈劾案列入週五院會 1.25兆國防特別條例再度遭藍白阻擋