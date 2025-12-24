賴清德哀悼北車攻擊罹難者 籲速審總預算讓社會韌性資源到位

兼任民進黨主席的賴清德總統今天(24日)在民進黨中執會上，針對「1219北市隨機襲擊事件」表達哀悼並發表談話。賴清德表示，守護國人的生命財產是政府最重要的職責，針對人群聚集的公共場所將持續強化整體維安作為，建立更機敏的反應制度，提升全社會韌性。賴清德也呼籲朝野各黨團，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。

捷運台北車站及中山南西商圈19日發生隨機攻擊事件，造成多位民眾傷亡，震驚全國。民進黨24日召開中執會，兼任民進黨主席的賴清德總統在會中針對「1219北市隨機襲擊事件」發表談話。

賴清德首先向罹難民眾與其家屬，表達最深的哀悼與慰問，期盼傷者能早日康復，受影響的國人能逐步回歸日常。同時，他也向見義勇為、捨身救人的民眾，與在第一線辛苦的警消、醫護等執法、救難人員，致上最誠摯的敬意。

賴清德強調，守護國人的生命財產是政府最重要的職責。針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，政府必須持續強化整體維安作為，建立更機敏、更迅速的應變與反應制度，同時提升警察同仁的執勤安全，持續增加後勤支援的量能。他指出，從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可的重要關鍵。

賴清德也談及，他昨天在總統府召開「全社會防衛韌性委員會第六次會議」，會中達成3大共識，包括全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制；從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及；推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。

賴清德強調，台灣仍有天災、地緣政治威脅等多重挑戰，為了全面提升社會整體韌性，無論是國防特別預算或是明年度中央政府總預算，都攸關國防、民防、災防與醫療藥物韌性等相關工作的推動，呼籲立法院儘速通過相關預算。民進黨發言人吳崢說：『(原音)我要再次誠懇呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。』

此外，賴清德也請全體黨公職持續配合內政部等單位，進行「小橘書」等防衛韌性及全民防災的宣導，並全力澄清不實與虛假訊息，讓國人能夠安心、放心。(編輯：宋皖媛)

