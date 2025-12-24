賴清德哀悼隨機攻擊罹難者 喊話「速審國防、民生預算」強化社會防衛韌性

總統賴清德。資料照。總統府提供



民主進步黨今(12/24)中執會，身兼民進黨主席的總統賴清德致詞表示，上週五發生的「1219北市隨機襲擊事件」，造成多位民眾傷亡，震驚全國。他要再次向罹難民眾與其家屬，表達最深的哀悼與慰問，期盼傷者能早日康復，受影響的國人能逐步回歸日常。

賴清德說，他也要向見義勇為、捨身救人的民眾，和在第一線辛苦的警消、醫護等執法、救難人員，致上最誠摯的敬意。守護國人的生命財產，是政府最重要的職責。針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，必須持續強化整體維安作為，確保民眾的安全。

賴清德指出，自己先前已提到，政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度；同時，也要提升警察同仁的執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可的重要關鍵。

賴清德接著說，昨天，他在總統府召開「全社會防衛韌性委員會第六次會議」，達成三點重要共識：第一、全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制；第二、從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及；第三、推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。

賴清德強調，台灣仍有天災、地緣政治威脅等多重挑戰，政府必須整合所有的民間力量，提升台灣社會靈活且具彈性的應變能力，強化全社會防衛韌性，才能有效因應各項挑戰，守護每一位國人。

他話鋒一轉說，為了全面提升社會整體韌性，無論是國防特別預算的提出，或是明年度中央政府總預算的編列，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性等相關工作的推動。對此，他要再次誠懇呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。

最後，賴清德也請全體黨公職持續配合內政部等單位，進行「小橘書」等防衛韌性及全民防災的宣導，並全力澄清不實與虛假訊息，讓國人能夠安心、放心。

